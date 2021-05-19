الامارات | «كان السينمائي» يعلن غداً أفلام دورته الـ 74

شكرا لقرائتكم خبر عن «كان السينمائي» يعلن غداً أفلام دورته الـ 74 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعلن مهرجان كانّ السينمائي، يوم غدٍ، تفاصيل دورته الـ74 واللائحة الرسمية المرتقبة للأفلام المؤهلة لمسابقته، قبل خمسة أسابيع من افتتاح المهرجان.

ويقام المهرجان هذه السنة من السادس إلى 17 يوليو في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، بعد أن تكون معظم القيود الصحية المفروضة في فرنسا رفعت، منها تلك التي تحدد عدد الحاضرين. ولم تتسن إقامة دورة 2020 في الربيع الفائت في مدينة كان بسبب الوباء.

وأوضح المنظمون أن مؤتمراً صحافياً سيُعقد في الثالث من يونيو المقبل في إحدى دور السينما الباريسية، لإعلان لائحة الأفلام المختارة لهذه المسابقة، وهي الأولى منذ الأزمة الصحية، على أن تُنقل وقائعه عبر الإنترنت.

وتأكدت حتى الآن مشاركة فيلمين في المسابقة هما «أنيت» للمخرج ليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، ويُعرض في افتتاح المهرجان، و«بينيديتا» للمخرج الهولندي بول فيرهوفن مع فيرجيني إيفيرا.

ومن الأفلام الأخرى التي يرجّح أن تدرج في المسابقة لكن مشاركتها لم تتأكد رسمياً بعد فيلم ويس أندرسون الجديد «ذي فرينش ديسباتش» الذي صوّر في فرنسا، وفيلم الإيطالي ناني موريتي «تري بياني».

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