الامارات | «التكريم الثقافي» يحتفي برموز أدبية وثقافية سودانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «التكريم الثقافي» يحتفي برموز أدبية وثقافية سودانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بدورته الثالثة رموزاً ثقافية بالسودان في قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالخرطوم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكريم المثقفين والمبدعين العرب.

حضر حفل التكريم رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، عبدالله بن محمد العويس، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام بالسودان، الدكتور جراهام عبدالقادر، وسفير دولة الإمارات لدى السودان، حمد محمد الجنيبي، ومدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة، محمد إبراهيم القصير، وأسر وعائلات المكرّمين. بدأ التكريم بفيلم وثائقي عن المكرّمين الأربعة: (عيسى الحلو، نبيل غالي، الحسن محمد سعيد، والدكتور مبارك حسن الخليفة). وشكر المكرّمون صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودائرة الثقافة على هذا الاهتمام، الذي اتضح أكثر من خلال ما تقدمه الدائرة لكل مبدع ومثقف عربي.

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