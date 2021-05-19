الامارات | أريانا غراندي تدخل القفص الذهبي بحضور 20 شخصاً

شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا غراندي تدخل القفص الذهبي بحضور 20 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوجت المغنية الأميركية أريانا غراندي، أول من أمس، من دالتون غوميز، وهو وكيل عقارات في لوس أنجلوس، كما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقال ممثل عن النجمة البالغة 27 عاماً لمجلة «بيبول» إن مراسم الزفاف أقيمت على نطاق «ضيّق وحميم»، وشارك فيها «أقل من 20 شخصاً»، في أجواء من «السعادة والحب»، مؤكداً الخبر الذي أورده موقع «تي إم زي».

وأضاف: «لا يمكن أن يكون الزوجان والعائلتان أكثر سعادة».

وأعلنت أريانا غراندي خطوبتها نهاية ديسمبر الماضي، من خلال نشر سلسلة من الصور لها ولزوجها المستقبلي ولخاتم خطوبتها على «إنستغرام»، مرفقة بتعليق جاء فيه: «إلى الأبد وحتى أكثر من ذلك بقليل». وظهر الخطيبان معاً للمرة الأولى علناً في الأغنية المصوّرة «ستاك ويذ يو». وسجّلت غراندي هذه الأغنية مع المغني الكندي جاستن بيبر خلال مرحلة الحجر في كاليفورنيا، وطرحت في مطلع مايو 2020، وخصصت عائداتها لعمل خيري. وتتناول كلمات الأغنية وجود الأزواج معاً خلال فترة الحجر.

وكانت أريانا غراندي تصدرت عناوين الصحف في 22 مايو 2017، عندما وقع تفجير انتحاري عند مخرج إحدى حفلاتها في مدينة مانشستر في إنجلترا، ما أسفر عن سقوط 22 قتيلاً وإصابة المئات بجروح.

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