الامارات | صوتك يكشف عن سماتك الشخصية

شكرا لقرائتكم خبر عن صوتك يكشف عن سماتك الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لابد أن يكون المرء قد افتتن في مرحلة ما بصوت أحد الأشخاص، ولكن هل يمكن أن نصدق آذاننا؟ ما الذي يمكن أن يكشفه الصوت حقاً عن شخصيتنا؟

أظهر فريق بحث دولي قادته جامعة جوتينجن، أخيراً، أن الصوت يكشف عن بعض من سماتنا الشخصة. واكتشف الباحثون أن الصوت منخفض النبرة مرتبط بالأشخاص الأكثر سيطرة وانفتاحاً. وجاءت النتائج صحيحة بالنسبة للنساء والرجال. ونشرت النتائج مجلة «ريسيرش إن بيرسونالتي»، وأوردها موقع «ساينس ديلي» المعني بالأخبار العلمية. غير أن العلاقة بين نبرة الصوت وسمات الشخصية الأخرى، مثل الانسجام أو العصابية (الميل نحو المشاعر السلبية) أو الضمير الحي أو الانفتاح تبدو أقل، ومن الممكن ألا تعبر نبرة الصوت عن هذه السمات. وتوصل الباحثون إلى عدم وجود اختلاف بين الرجال والنساء في هذا الشأن. وتوضح يوليا شتيرن، من مجموعة علم نفس الشخصية البيولوجية بجامعة جوتينجن، أنه «يمكن لأصوات الأشخاص أن تترك انطباعاً كبيراً وفورياً علينا.. حتى إذا ما سمعنا صوت شخص ما دون أي قرائن مرئية، كما يحدث عبر الهاتف مثلاً، نعرف على الفور ما إذا كنا نتحدث إلى رجل أو امرأة أو طفل أو شخص كبير في السن. ويمكننا أن نعرف ما إذا كان هذا الصوت مهتماً أو ودوداً أو حزيناً أو متوتراً أو ما إذا كان صوتاً جذاباً».

• يمكن لأصوات الأشخاص أن تترك انطباعاً فورياً.

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