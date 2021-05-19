الامارات | «مكتبات الشارقة» تنظّم ورشاً إبداعية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مكتبات الشارقة» تنظّم ورشاً إبداعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، في فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي ينطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة، بعدد من الورش التعليمية والإبداعية، لتحفيز الخيال والإبداع لدى الأطفال من جميع الأعمار. وتنظم المكتبات، السبت المقبل، ورشة بعنوان «المخترع الصغير»، بهدف تقوية الحس الإبداعي لدى الأطفال، وتعزيز مهارة التعاون مع الفريق، والتفكير النقدي، والمهارات المعرفية، وأخذ زمام المبادرة، واكتشاف وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في عمر مبكر.

إضافة إلى ورشة «اصنع لعبتك الذهنية»، التي تعقد السبت أيضاً، وتهدف إلى تعزيز مهارات التركيز للمشاركين من خلال تعليمهم طرقاً عدة لصنع الألعاب من خلال إعادة تدوير المواد. وتعقد المكتبات الأحد المقبل، ورشة بعنوان «كيس التسوق»، تسلط خلالها الضوء على أهمية استخدام أكياس التسوق الصديقة للبيئة. وتنظم أيضاً ورشة بعنوان «حديقة بحيص الجيولوجية» في 26 الجاري، لتأخذ المشاركين في رحلة افتراضية إلى حديقة بحيص، التي تحتضن دلائل تاريخية حول كيفية تشكل الحياة خلال فترة لا تقل عن 93 مليون سنة مع عرض للصخور والأحافير.

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