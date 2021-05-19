الامارات | إصابة نيك جوناس في موقع تصوير مسلسل

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نيك جوناس في موقع تصوير مسلسل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري، أول من أمس، أن الممثل والمغني الأميركي، نيك جوناس، نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لإصابة في موقع تصوير مسلسل تلفزيوني، مطلع الأسبوع الجاري، وفقاً لموقع «تي إم زد» المعني بأخبار المشاهير.

ولم يكشف عن طبيعة إصابة جوناس، ولا عن اسم المسلسل الذي كان يعمل عليه. وصعد جوناس (28 عاماً) إلى عالم الشهرة كعضو في فرقة «جوناس برازرز»، كما حقق نجاحاً أيضاً كفنان منفرد بأغانٍ مثل «تشينز» و«جيلياس».

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