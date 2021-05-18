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بعد إعلان منة عرفة خطوبتها.. علي غزلان يوجه رسالة رومانسية لخطيبته فرح شعبان

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علي غزلان وفرح شعبان

وجه اليوتيوبر علي غزلان رسالة رومانسية لخطيبته فرح شعبان ملكة جمال مصر لسنة 2017، وذلك بعد إعلان الفنانة منة عرفة، التي كان على علاقة عاطفية بها خطوبتها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

 ووجه علي غزلان رسالة رومانسية إلى خطيبته عبر خاصة الإستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام  قائلا: «مسافر وحدي بس انتي في بالي 24 ساعة».

وأعلنت  الفنانة الشابة منة عرفة خطوبتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام منذ ساعات، حيث نشرت صورة احتوت على دبلة خطوبة ودونت عليها: «لقد تمت الخطوبة» دون أن تعلن اسم من قام بخطبتها كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.

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وكان اليوتيوبر علي غزلان قد نشر رسالة رومانسية لفرح قبل أيام من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم، كل إنسان ليه 24 قيراط ف حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي».

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كما أعلن خطوبته أيضًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حيث نشرعددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير وأرفق اليوتيوبر تعليقًا على الصور الذي شاركها، قائلًا: «‏إنتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي اتمنيته».

وأضاف غزلان: «من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأنى كنت تايه وفجأة وصلت».

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يذكر أن الفنانة منة عرفة نشرت صورة تعبيرية عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لشخص جالس على ركبتيه، يقدم لفتاة خاتم خطبة، وعلقت عليها الفنانة منة عرفة قائلة «just got engaged»، لتعلن بذلك عن خطوبتها.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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