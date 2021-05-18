تعرف على مرض ماجد الكدواني بعد إعلانه الإصابة به

القاهرة - سمر حسين - صحة

شارك الفنان ماجد الكدواني، متابعيه عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورة له أثناء ظهور طفح جلدي على وجهه.

وأثارت الصورة حيرة متابعيه حول طبيعة المرض الجلدي، وعلق ماجد الكدواني على الصورة: «حاجة بسيطة ادعوا لي بالشفاء».

مرض ماجد الكدواني

وبعد نشر الفنان ماجد الكدواني صورة يظهر فيها طفح جلدي على وجهه، علق الدكتور هاني الناظر، استاذ الأمراض الجلدية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «بالنسبة لحالة الفنان ماجد الكدواني الجلدية والتي قام بنشرها، لو في حد من حضرات السيدات والسادة الذين أرسلوا لي بخصوصه يمكنه التواصل معه أرجو أن يخبره الاتصال بي وأنا إن شاء الله أشوفه وأعمل الواجب من عينيا حاضر».

الأمراض الجلدية الأكثر شيوعا

ومن ضمن الأمراض الجلدية الأكثر شيوعا:

الحساسية

وتأتى نتيجة ردة فعل جهاز المناعة، لمواد غير مألوفة له مثل حبيبات اللقاح، السم من جراء لسعة النحل أو وبر الحيوانات، وينتج جهاز المناعة بروتينا يؤدى لظهور الحساسية.

الصدفية

هو مرض جلدي شائع يؤثر على الدورة الحياتية لخلايا الجلد، نتيجة الصدفية تتراكم الخلايا على سطح الجلد بسرعة لتشكل قشوراً فضية سميكة وطبقات مثيرة للحكة، جافة وحمراء، تسبب الألم أحيانا.

الاكزيما

الإكزيما هو مرض جلدي ناتج عن التهاب الجلد (الربو الجلدي)، ويتعلق بفرط التحسس.

الجرب

هو مرض يتميز بظهور حكة شديدة جدا تسببها مجموعة من الطفيليات تسمى السوس، تعيش على طبقات الجلد، ويظهر على جميع الأشخاص في مختلف الأعمار.

الجدري

هو مرض تلوثي معدٍ يسببه فيروس يدعى فيروس الجدري فهو مرض فتاك، لدرجة إنه إذا تأكد ظهور مرض الجدري فمن المهم جدا عدم الاقتراب من الأشخاص.

التهاب العضلات والجلد

نوع من الأمراض الجلدية، تنتمى لأمراض التهاب العضلات لمجموعة امراض الأنسجة الضامة ذات المناعة الذاتية، تتراوح نسبة الاصابة بها بين حالتين لعشر حالات جديدة في السنة، لكل مليون شخص.