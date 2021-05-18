بإطلالة حمراء.. كيف ظهرت منة عرفة في آخر صورة لها قبل إعلان خطوبتها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة منة عرفة الكثير من الجدل بعد إعلانها خطبتها، إذ نشرت صورة تعبيرية عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لشخص جالس على ركبتيه، يقدم لفتاة خاتم خطبة، وعلقت عليها الفنانة منة عرفة قائلة «just got engaged»، لتعلن بذلك عن خطوبتها.

وخلال المنشور الذي نشرته وأعلنت خطبتها من خلاله، لم تشر الفنانة منة عرفة به إلى عريسها أو الشخص الذي تقدم لخطبتها، ما يجعل هويته مجهولة حتى الآن.

آخر إطلالة لمنة عرفة قبل إعلان خطبتها

ونشرت أمس الفنانة منة عرفة صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك» بإطلالة جريئة لها، تميزت فيها بظهورها باللون الأحمر، مرتدية بها فستان طويل من الستان، به فتحة من الجنب من الأمام ومن الخلف ظهرت الخلفية الموجودة بالصورة من خلالها.

وحرصت الفنانة منة عرفة على ارتداء عقد باللون الأحمر ليغطي منطقة الرقبة بأكملها، وبشعر منسدل على كتفيها واضعة ميك أب بسيط بروج لونه أحمر، وارتدت حذاء باللون السيلفر بسير ملفوف حول قدميها.

ونشرت الفنانة منة عرفة تلك الصور قبل ساعات من إعلانها خطبتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وبالرغم من مرور عدة ساعات على ذلك، إلا أنها لم تنشر صورة واحدة لها من خطوبتها أو صورة لعريسها حتى الآن، ما جعل الكثير من المتابعين يفترضون كون تلك الصورة من حفل خطوبتها.

وجاء إعلان الفنانة منة عرفة عن خطبتها بعد عدة أيام قليلة من خطوبة اليوتيوبر الشهير «علي غزلان» على ملكة جمال مصر لعام 2017 فرح شعبان، والذي كانت تربطها به علاقة عاطفية منذ فترة وجيزة، ولكنهم بعد مرور فترة من الزمن انفصل الثنائي عن بعضهم البعض، وقاموا بإلغاء المتابعة لبعضهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.