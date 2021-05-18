فوائد زيت الجوجوبا للشعر: يساعدك على تقويته والتخلص من القشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث كل فتاة عن الزيوت التي تساعد على تقوية الشعر والحفاظ على ترطيبه وعدم تساقطه، لذلك نقدم لكِ فوائد زيت الجوجوبا للشعر، كما جاءت على موقع «web md».

فوائد زيت الجوجوبا للشعر

تقوية الشعر

يساعد زيت الجوجوبا على تقوية الشعر بشكل كبير، كما يعمل على محاربة تساقط الشعر لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.

تؤدي عوامل الأكسدة المختلفة التي يتعرض لها الإنسان مثل التلوث، التوتر، أو الأطعمة التي يتناولها الإنسان إلى تقصف وتساقط الشعر، حيث يحمي زيت الجوجوبا الشعر من التكسر والتلف لذلك فإنه يمنح الشعر الكثافة والحيوية واللمعان.

يساعد على ترطيب الشعر

يساعد زيت الجوجوبا على ترطيب الشعر، ويمكن استخدامه بديل للبلسم في حالة الشعر التالف والضعيف، إذ يساعد وبشكل كبير على علاج تقصف أطراف الشعر.

التخلص من قشرة الرأس

يساعد زيت الجوجوبا على التخلص من قشرة الرأس لاحتوائه على حمض البالميتيك والستيريك فيساعد على ترطيب الشعر والتخلص من القشرة، كما يساعد عمل مساج لفروة الرأس باستخدام زيت الجوجوبا في الحفاظ عليه من القشرة.

الحفاظ على الشعر من التلف

تتأثر خصلات الشعر بحرارة الجو واستخدام أدوات التصفيف، لذلك ينصح بوضع زيت الجوجوبا بعد تعريض الشعر للحرارة إذ يساعد ذلك في حمايته من التلف والتقصف بشكل كبير نظرًا لما يحتوي عليه من أحماض دهنية مفيدة.

تأخير ظهور شيب الشعر في عمر مبكر

يؤدي نقص عنصر النحاس في الجسم إلى تناقص صبغة الشعر بشكل كبير والذي يسبب بدوره ظهور الشيب في الشعر.

ويتكون زيت الجوجوبا من النحاس والمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين سي وفيتامين هـ، لذلك فإن استخدام زيت الجوجوبا للشعر يساعد في تأخير ظهور الشيب في عمر مبكر.