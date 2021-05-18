نعومي كامبل تنجب مولودتها الأولى في عمر الـ50: «عدت سن اليأس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عند بلوغ سن الـ40 عاما، تبدأ فرصة المرأة في الإنجاب تقل تدريجيا، حتى تصبح منعدمة ببلوغها سن اليأس، لكن عارضة الأزياء البريطانية «نعومي كامبل» كسرت تلك القاعدة، وأنجبت طفلتها الأولى في سن الـ50 عامًا.

وأعلنت عارضة الأزياء البريطانية «نعومي كامبل» من خلال تغريدة لها عبر موقع تداول التغريدات «تويتر» أنها أنجبت طفلتها الأولى لتصبح بذلك أم لأول مرة عند بلوغها سن الـ50 عاما.

وعبرت عارضة الأزياء الشهيرة «نعومي كامبل» في تغريدة لها أنها مع صورتها وهي ممسكة بطفلتها عن سعادتها الكبيرة بطفلتها تلك قائلة: «لقد اختارتني نعمة طفولية صغيرة جميلة لأكون والدتها ولذلك يشرفني أن أحظى بهذه الروح اللطيفة في حياتي».

واستكملت عارضة الأزياء حديثها عن ما تشعر به تجاه طفلتها: «لا توجد كلمات لوصف الرابطة الأبدية التي أشاركها معك الآن يا ملاكي، لا يوجد حب أكبر».

ولم تذكر نعومي في تغريداتها عن اسم طفلتها الذي اختارته لها حتى الآن، كما حرصت على ألا تنشر صورة لوجهها، واكتفت فقط بنشر صورة لها وهي ممسكة بها دون كشف وجهها.

عارضة الأزياء «نعومي كامبل» هي بريطانية من أصل أفريقي، بدأت عملها في الثمانينات وسرعان ما ظهرت في عروض أزياء ميلان وباريس وعلى أغلفة مجلات الأزياء الدولية، وقد عملت أيضا كممثلة في عدة أفلام ومسلسلات منها مسلسل بيتي القبيحة، وشاركت في برنامج الوجه the face كمرشدة ومدربة لأربع عارضات أزياء مبتدئات فقد شاركت في نسخته الأسترالية والبريطانية ومؤخرا الأميركية التي لم يحقق فريقها فيه الفوز على مدار موسمين.