بعد أيام من خطوبة علي غزلان.. منة عرفة تعلن خطوبتها وتغلق التعليقات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، خطوبتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» دون الإعلان عن اسم خطيبها بينما أغلقت التعليقات، وذلك بعد أيام من إعلان خطيبها السابق اليوتيوبر علي غزلان، خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017.

منة عرفة لا تذكر اسم خطيبها

ونشرت منة عرفة على حسابها الشخصي صورة احتوت على دبلة خطوبة ودونت عليها: «لقد تمت الخطوبة» دون أن تعلن اسم من قام بخطبتها كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.

إعلان علي غزلان خطوبته

وأعلنت منة عرفة خطبتها بعد أيام من إعلان خطيبها اليوتيوبر علي غزلان خطوبته أيضًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حيث نشرعددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير وأرفق اليوتيوبر تعليقًا على الصور الذي شاركها، قائلًا: «‏إنتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي اتمنيته».

علي غزلان يشارك متابعيه صورا من خطوبته على فرح شعبان: لقيتها أجمل من اللي اتمنيته

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لغزلان وخطيبته التي ظهرت وهي مرتدية فستانا طويلا من قماش الستان باللون الـ«أوف وايت»، كما أن الأكمام شفافة ومشغولة باللولي والفصوص، بينما ارتدى «علي» بدلة كاجوال مكونة من بنطلون أبيض وجاكت من اللون اللبني، من تصميم المصمم أحمد فايز.

وكان اليوتيوبر علي غزلان، أعلن تقدمه بخطبة حبيبته فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، بنشره عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على «إنستجرام» صور لحديث بينهما، إذ شارك متابعيه، بمجموعة من الصور كشفت عن ارتباطهما عاطفيًا وتقدم «غزلان» لحبيبته.

وخلال الأشهر الماضية تصدر الثنائي محركات البحث حيث جمعتهما علاقة عاطفية، أظهراها للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما استضافهما عدد كبير من نجوم الفن والممثلين، وتحدثا عن علاقتهما، وترتيبات الشقة بشكل ساخر.

وكانت الفنانة الشابة قد نشرت صور من احتفالها بعيد ميلادها الـ22، وظهرت في الصورة وهي تجلس على أريكة داخل منزلها مرتدية البيجامة ويجلس بجوارها كلبان، وزُين المكان خلفها ببالونات ذهبية تحمل رقم 22 في إشارة إلى عمرها.