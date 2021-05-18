6 استخدامات غير عادية لأكياس الشاي.. لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تتميز جميع أنواع الشاي المختلفة بفوائد صحية عديدة، لكن ما لا يعرفه بعض الأشخاص، هو كيف تستطيع أكياس الشاي التي لا يكاد يخلو منها أي مطبخ، حيث يمكن أن تساعد في التخلص من الرؤس السوداء بالوجه، وتخفيف لدغات الحشرات، وغيرها من الفوائد التي نكشفها لكم وفق ما جاء في موقع "برايت سايت".

- التخلص من الرؤوس السوداء وحب الشباب

الشاي الأخضر غني بخصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات، لذلك فهو مفيد لك إذا كنت تعانين من الرؤوس السوداء وحب الشباب، ويمكنك مزج الشاي الموجود في كيسين مع بعض الماء الدافئ والعسل لصنع قناع وجه طبيعي، فقط اتركيه على وجهك لمدة 20 دقيقة حتى تختفي آثار الاحمرار والتهيج.

- تخفف من الالتهابات بعد الرضاعة الطبيعية

تمثل الرضاعة الطبيعية لحظة ترابط سحرية بين الأم وطفلها، لكن هذا لا يعني خلوها من الألم، وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون شاي النعناع أيضاً علاجاً فعالاً للتخفيف من التهابات الثدي، كل ما عليك فعله، هو تدفئة كيس من شاي النعناع، وضعيه برفق على موضع الألم على شكل كمادات.

- يقلل من انتفاخ العين واحمرارها

يستيقظ البعض من النوم وهم يعانون من انتفاخ واحمرار العيون، وذلك بعد ليلة لم ينالوا فيها قسطاً كافياً من النوم، لكن قد يساعدك صنع كمادات باردة من الشاي الأخضر، على استعادة نضارة عينيك ووجهك.

- نمو النباتات بشكل صحي

يمكنك باستخدام أكياس الشاي تحسين حالة التربة والنباتات، عن طريق مزج أكياس الشاي التي تحصلين عليها يومياً في مطبخك، ثم أضيفيها إلى نباتاتك.

- تخفيف الألم الناتج عن لسع البعوض

نظراً لقدرة البابونج على المساعدة على التئام الجروح، فقد يكون أكياس الشاي مفيدة أيضاً في حالة لدغات الحشرات المؤلمة، كل ما عليك تركها تبرد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم وضعه برفق على مكان اللسعة لمدة 10 دقائق.

- علاج الجروح البسيطة

للمساعدة في تخفيف الاحمرار والتورم والألم، يمكنك وضع كيس من الشاي الأسود البارد على منطقة الإصابة.