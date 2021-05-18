ستصبح أكثر جاذبية.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الثوم واحد من الأطعمة التي لها الكثير من الخصائص المفيدة، منها أنه يساعد على تحسين نظام المناعة والجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد.

وفي التقرير نستعرض لكم، ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم كل يوم، وفق ما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- ستصبح أكثر جاذبية:

الثوم يجعل الرجال أكثر جاذبية، رغم أنه يُعتقد دائمًا أن رائحته تثبط أي رغبة في التواصل، ولكن الدراسات الحديثة تثبت أن هذا خطأ، ومن الأفضل أن يتناول الرجل فصين منه، من أجل إثارة إعجاب المرأة.

وتبين أن النساء يصبن بالجنون بشأن رائحة جسم الرجل الذي أكل الثوم، ومع ذلك، يصعب على العلماء تفسير هذه الظاهرة، ربما يكون السبب خفيًا في خصائصه المضادة للميكروبات، والتي تجعل رائحة العرق ليست حادة جدًا.

2- يتحسن نظام المناعة لديك:

حقيقة أنه يحمينا من مختلف الفيروسات ونزلات البرد كانت معروفة حتى لجداتنا، لكن العلماء أكدوا مرة أخرى أنه يجب على المرء أن يأكل الثوم بانتظام لتجنب الإصابة بالمرض في الشتاء، هذا كله لأنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والزيوت المفيدة والأحماض الأمينية، فضلا عن الأليسين وهو مركب عضوي يقتل البكتيريا والفطريات.

3- استقرار ضغط الدم:

تناول 4 فصوص يوميًا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، حيث يوسع الأوعية ويقلل من ضغط الشرايين، ويختفي الصداع والحمل على القلب مع ارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك، يقلل من مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم بنسبة 10-15٪، وبالتالي يقل مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بمقدار الضعف تقريبًا.

4- تتحسن ذاكرتك:

يحتوي الثوم على مجموعة من المكونات التي تمنع الدماغ من الشيخوخة، ويقلل كبار السن الذين يستهلكونه من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، بينما يمكن للشباب تحسين ذاكرتهم وزيادة إنتاجية الدماغ.

5- ستزداد قدرتك على التحمل:

الثوم يجعل القلب والعضلات يعملان بشكل أكثر فعالية، لذا إذا كنت تمارس الرياضة، فإن استهلاك هذا المنتج سيحسن نتائجك.

كما أنه مفيد للأشخاص غير الممارسين للرياضة، لأنه يقلل من التعب ويزيد من الإنتاجية ويساعد الناس على البقاء على قيد الحياة في موسم البرد.

6- يتحسن شعرك وبشرتك أيضًا:

يعزز نمو الشعر ما يجعله أطول وأكثر سمكا، ويمكنه حتى علاج الثعلبة الموضعية، ولتحقيق هذه النتيجة، يجب وضع الثوم على فروة الرأس.

أما البشرة؛ فتحتوي الخلايا الليفية (الخلايا المسؤولة عن تجديد الجلد) على تفاعل إيجابي مع الثوم، ويساعد تناول فصين يوميا على تطوير إنتاج الكولاجين الطبيعي والإيلاستين.

7- يقلل وجع الأسنان:

نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، فإن الثوم مفيد لتجويف الفم، ويقتل الميكروبات الضارة ويشفي التهاب اللثة.

كما يقلل من مخاطر التسوس، لذلك، إذا بدأت في تناول الثوم بانتظام، فلن تحتاج إلى زيارة طبيب أسنانك كثيرًا.