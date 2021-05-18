5 فوائد تحدث لجسمك عند أكل التين.. و5 أضرار حال الإفراط في تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

التين الشوكي من الفواكه الصيفية التي يفضل تناولها الكثيرون، وذلك نظرا لمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة، لذا فما هي فوائده وما أضرار الإفراط في تناوله؟ هذا ما نوضحه وفقا لموقعي"healthline" و"stylecraze".

الفوائد:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي التين على الألياف، والتي قد تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تليين البراز وتقليل الإمساك ويكون بمثابة مصدر غذاء للبكتيريا الصحية التي تعيش في أمعائك.

2- تحسين الأوعية الدموية وصحة القلب:

قد يحسن التين ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم، مما يساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم:

وجدت دراسة من عام 1998 أجريت على 10 أشخاص مصابين بداء السكري من النوع الأول أن تناول التين مع وجبة الإفطار قد يقلل من احتياجاتهم من الأنسولين وفي الشهر الذي تلقوا فيه شاي أوراق التين، انخفضت جرعاتهم من الأنسولين بنحو 12٪، علاوة على ذلك، وجدت دراسة حديثة أن المشروبات التي تحتوي على جرعات عالية من مستخلص فاكهة التين تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل من المشروبات التي لا تحتوي على مستخلص فاكهة التين، مما يعني أن هذه المشروبات سيكون لها تأثير أفضل على مستويات السكر في الدم.

4- الخصائص المضادة للسرطان المحتملة:

أجريت العديد من الدراسات حول تأثيرات أوراق التين على الخلايا السرطانية، وأظهرت أن التين نشاطًا مضادًا للأورام ضد سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وخلايا سرطان الكبد.

5- يعزز صحة الجلد:

قد يكون للتين بعض الآثار المفيدة على الجلد، وخاصة عند الأشخاص المصابين بالتهاب الجلد التحسسي أو الجلد الجاف والمثير للحكة نتيجة الحساسية.

أضرار الإفراط في تناوله:

1- ثقيل على المعدة:

الإفراط في تناول التين يمكن أن يكون ثقيلًا على المعدة ويمكن أن يسبب آلامًا في المعدة، بينما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الإمساك يمكن أن يستفيدوا منه.

2- الانتفاخ

بصرف النظر عن آلام المعدة، يسبب التين الانتفاخ.

3- يضر الكبد والأمعاء:

يمكن أن يكون التين ضارًا للكبد، كما يمكن أن يسبب أيضًا انسدادًا في الأمعاء بسبب بذوره، وذلك لأن البذور الموجودة في التين صعبة الهضم.

4- امتصاص الكالسيوم:

يحتوي التين على الأكسالات التي تتداخل مع امتصاص الكالسيوم في الجسم، وينتج عن هذا التداخل نقص الكالسيوم في أجسامنا، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام وأمراض أخرى مرتبطة بنقص الكالسيوم.

5- النزيف:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول التين إلى نزيف في الشبكية ونزيف في المستقيم ونزيف مهبلي طفيف، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقر الدم الانحلالي، لذا في حالة نزيف المستقيم والنزيف المهبلي يجب التوقف عن تناول التين واستشارة الطبيب فورا.