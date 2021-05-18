كوتش تحاكي ذوق المرأة السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:48 مساءً - لطالما عرفت كوتش Coach كيفية مخاطبة امرأتها العربية بشكل جميل من خلال تصاميمها المميزة والملفتة، خصوصاً من خلال حقائبها التي تلبي ذوق المرأة السعودية بمختلف أشكالها.

وهذا الموسم تأتي حقائب الدار لتفرض سيطرتها بشكل كبير ومحكم على ساحة الموضة، من خلال أشكالها المتنوعة والجميلة.

اذ تتميز تصاميم حقائب كوتش Coach بصناعتها الفريدة وحرفيتها العالية والدقة الكبيرة المصممة من خلالها. كما أن لها رموز تقليدية للدار. فضلاً عن ذلك، تتميز تصاميم الدار بخدمة الـ Personalization أي يمكنك حفر أي أحرف أو Initials عليها بشكل لافت وحصري.



حقيبة كودي المتعددة الاستخدامات



كودي، حقيبة يمكنكِ حملها في أي وقت، وهي متعددة الاستخدامات سواء في النهار أو الليل... مصنوعة من جلد حصوي متلألئ مع تفاصيل ولمسات زخرفية أنيقة... وتحتوي كودي على مقصورتين داخليتين مع جيوب متفرقة لسهولة التنظيم، بالإضافة إلى جيب خارجي للوصول إلى الضروريات. احمليها من المقبض العلوي أو حول الكتف بواسطة حزام قابل للفصل.

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حقيبة ويلو المتوسطة

ويلو، حقيبة الكتف التي تمتاز بأنها ليست كبيرة جداً ولا صغيرة جداً... وهي الحقيبة المثالية التي يمكنكِ الذهاب بها لأي مكان كونها تحتوي على مساحة لحفظ جميع ضرورياتك اليومية... مصنوعة من الجلد المصقول والمرصع بالحصى.. وتتميز بتصميم داخلي منظم مع جيب واحد بسحاب، وحجرتين مفتوحتين وجيب مائل لحفظ الضروريات الصغيرة... الشكل شبه المنحرف والفسيح يوفر الأمان بقفل مميز ... ويمكن حمل ويلو باليد أو على الكتف أو بواسطة الحزام المتقاطع.

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الأناقة العالية مع حقيبة تايت



تايت، حقيبة أنيقة بذكاء مع حزام جلدي مزخرف بأيقونة الحصان والعربة الخاصة بـ كوتش... وهي تولّد الشعور بالأناقة بلا مجهود... مصنوعة من الجلد الناعم المغطى بالزبداني... هذه الحقيبة المحمولة تحتوي على جيوب من الداخل والخارج للحفاظ على الضروريات بشكل منظم... هذا، ويتميز الطراز متعدد الاستخدامات بحزامين قابلين للفصل يُتيح حمل حقيبة تايت باليد، أو ارتداءها على الكتف أو بواسطة الحزام المتقاطع بدون استخدام اليدين.

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أسلوب عملي مع حقيبة تايلر



تايلر، حقيبة عملية تتميز بتصميم بسيط ، وبأقصى قدر من التنوع... تُرافقكِ بشكلها الانسيابي وأسلوبها السهل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع... صُنعت هذه الحقيبة الخالدة من جلد العجل المصقول والقماش المميز، وهي مصممة بشكل مثالي مع تصميم داخلي مقسم وجيب مركزي بسحاب وجيوب متعددة الوظائف لهاتفك وغيرها من الضروريات الأساسية الصغيرة... وقد أضيف إلى تايلر شارة جلدية معلقة مع توقيع كوتش الجذاب لإضفاء لمسة إبداعية مميزة.

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