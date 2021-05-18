طريقة عمل لسان العصفور.. وجبة خفيفة وفوائدها كثيرة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحرص الكثير من النساء على إعداد الكثير من وصفات الأكلات المتنوعة، وخصوصا بعد انتهاء شهر رمضان الكريم وعودة الـ3 وجبات اليومية الرئيسية إلى طبيعتها، كما يسعى الكثير من المغتربين عن منزل العائلة لمعرفة وصفات الأكلات المتنوعة لإعدادها وتجنب تناول الوجبات الجاهزة، خصوصا بعد ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل لسان العصفور، وفق خبيرة الطبخ الشيف أميرة شنب من خلال برنامجها أميرة في المطبخ، الذي يتم إذاعته على قناة cbc سفرة، كالتالي:

مقادير عمل لسان العصفور

- يتم إحضار الكمية المناسبة من لسان العصفور.

- يتم استخدام مرقة الدجاج.

- تجهيز كمية مناسبة من الزبدة.

- تجهيز كمية مناسبة من زيت بقدونس مفروم.

- بارميزان مبشورة.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة عمل لسان العصفور

- بعد تجهيز جميع المكونات السالف ذكرها بالكميات المناسبة منها، قومي بتشويح لسان العصفور مع الزبدة والزيت جيدا على النار.

- ثم بعد ذلك قومي بإضافة المرقة واتركيهم على النار.

- وبعد أن تمام الاستواء يرفع من على النار.

- ثم بعد ذلك يتم إضافة البقدونس والجبنة ومكعب زبدة.

- ثم ضعيهم في أطباق التقديم ثم يقدم وبالهنا والشفا.

وهناك الكثير من الوجبات الأخرى التي تشبه لسان العصفور في خفتها يمكن أن يتناولها المرضى والذين ينصحهم الأطباء بضرورة بتناول الطعام المسلوق وتجنب الأكلات التي تحتوي على الدهون أو المسبكات، وتعد من أهم تلك الوجبات الخفيفة التي تشبه لسان العصفور في فوائدها شوربة الخضار.