منة عرفة تعلن خطبتها وتغير حالتها الاجتماعية لـ«مخطوبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة منة عرفة، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خطبتها، بعد أن نشرت صورة تعبيرية لشخص يقدم خاتم خطبة لفتاة جالسا على ركبتيه.

وعلقت عليها قائلة: «just goy engaged»، لتعلن بذلك أنها تمت خطبتها، دون إشارة منها للشخص الذي قام بخطبتها.

وكانت الفنانة منة عرفة واليوتيوبر الشهير «على غزلان» أعلنوا أنهم تجمعهم علاقة عاطفية منذ فترة، كما ظهروا سويا في مناسبات كثيرة وتداولت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور متحدثين عن العلاقة بينهم، ولكن بعد عدة أشهر انفصل الثنائي، وحذفا بعضهما البعض من السوشيال ميديا، بعد إثارة الجدل وظهورهما مع الفنانين والحديث عن تجهيزات شقة الزوجية.

ومنذ أيام قليلة أعلن اليوتيوبر الشهير «على غزلان» خطبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017، وكاون قد أعلنوا ارتباطهم لأول مره في عيد الحب الماضي، بعد أن نشروا صورة لهم عبر «انستجرام» مقدما لها هديتها.