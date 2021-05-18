تقي من أمراض القلب والشد العضلي.. خبراء يوضحون فوائد تناول الفواكه والخضروات

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضح بحث جديد لجامعة إيديث كوان الأسترالية، أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات يقلل من خطر الإصابة بالشد العصبي، حيث أظهرت نتائج البحث أن الأشخاص الذين تناولوا 470 جرامًا من الفاكهة والخضروات يوميا كانوا أقل شد عصبي بـ 10% من الذين استهلكوا أقل من 230 جرامًا.

وتعزز الدراسة الصلة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات والصحة النفسية، بحسب ما ذكره موقع «نيوروساين نيوز».

ووجد القائمون على الدراسة، أن الذين تناولوا نسبة أكبر من الفواكه والخضروات يعانون من شد عصبي أقل من الذين تناولوا فواكه وخضروات أقل، ما يشير إلى أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في الصحة النفسية.

ويمكن أن يؤدى الشد العصبي إلى مشاكل صحية، منها أمراض القلب والسكري والاكتئاب والقلق، واستمراره لفترة طويلة يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية.

يذكر أن الخضروات والفواكه تحتوي على مغذيات مهمة مثل الفيتامينات، والمعادن، والفلافونويد والكاروتينات، التي يمكن أن تخفف الشد العصبي، الالتهابي والتأكسدي، وتحسن الصحة النفسية.

منظمة الصحة العالمية تنصح بتناول الخضروات والفواكه

ومن جانبها، نصحت منظمة الصحة العالمية بتناول 400 جرام، على الأقل من الفواكه والخضروات يوميًا.

فوائد الفواكه والخضروات

- الحماية من أمراض القلب

يساعد تناول الخضروات والفواكه بشكل مستمر الحصول على بعض المعادن الهامة للجسم مثل البوتاسيوم، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- الحماية من الأورام السرطانية

ومن هذه الأنواع من السرطانات سرطان البروستاتا، وغيرها من السرطانات الأخرى، لاحتواء الخضروات والفواكه على مادة الليكوبين وهو العنصر الاساسي الذي يحمى الجسم من السرطانات.

- الحماية من مرض السكري

أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الخضروات والفواكه يقلل من خطورة الإصابة بمرض السكر، كما يساعد على ضبط السكر في الدم.