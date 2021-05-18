مودة الأدهم متهمة بالإتجار بالبشر.. 12 معلومة عن فتاة التيك توك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم، بتفريغ أحراز قضية الإتجار في البشر، المتهم فيها مودة الأدهم وحنين حسام المعروفات إعلاميًا بفتيات «التيك توك» وآخرين.

مودة الأدهم تواجه اتهامات باستغلال الأطفال

وكانت مودة الأدهم استغلت الطفلة حنين في تصوير مقاطع فيديو معها وبثتها عبر حساباتها على منصات مختلفة، بقصد التربح من ورائها وجذب الفئة العمرية لمشاهدتها.

وتنظر الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي «فتيات التيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالإتجار بالبشر.

قبل محاكمتها بتهمة الإتجار في البشر.. رد فعل غريب من حنين حسام

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، عن طريق استغلال أطفال لم يبلغوا الـ18 من أعمارهم فى صناعة فيديوهات ونشرها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة أعداد المتابعين والحصول على مكاسب مادية.

من هي مودة الأدهم؟

- تبلغ من العمر 22 عاما كونها مواليد 1999.

- ولدت في محافظة مرسى مطروح ولها 4 أخوات شباب غير أشقاء، بالإضافة إلى أخت.

- اسمها بالكامل مودة فتحي رشاد محمد الأدهم.

- طالبة جامعية.

- استقلت عن أهلها في مرسى مطروح منذ 3 سنوات.

- جاءت شهرتها من خلال مشاركتها في ميس إيجيبت، حين كانت في الـ17 من عمرها.

- حصدت لقب ملكة جمال المراهقات في نهاية المسابقة وبدأت شهرتها.

- جاءت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 4 سنوات.

- تمتلك سيارة مرسيدس قيمتها 780 ألف جنيها، وشقة قيمتها مليون و200 ألف جنيه في مدينتي.

- كشفت عن أن والدها صاحب أملاك، فلديه أراضي زراعية بكوم حمادة وعمارة واحدة في كوم حمادة وأخرى في مرسى مطروح وهي إرث عن والدته.

- قالت إن السيارة إهداء لها من والدها في عيد ميلادها؛ لأنه يمتلك بيوت وأراضي زراعية.

- نفت التهم كافة التي وجهت إليها بتعديها على القيم الأسرية والمجتمعية خلال الأشهر الماضية.