القاهرة - سمر حسين - يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية حيث يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ولكن يتساؤل البعض هل البطيخ يزيد الوزن؟، ونوضح من خلال التقرير التالي فوائد البطيخ لانقاص الوزن كما ذكرها موقع «web md».

هل البطيخ يزيد الوزن؟

يخلو البطيخ من الدهون لذلك فهو يعمل على انقاص الوزن، فيعتبر وجبة صحية تخلو من الدهون، وتحتوى على مستويات منخفضة من الصوديوم، ويصل عدد السعرات الحرارية في كوب البطيخ إلى حوالي 46 سعرة حرارية فقط.

ترطيب الجسم

يساعد تناول البطيخ على ترطيب الجسم، حيث يمد الجسم بحوالي 20 إلى 30 في المئة من احتياجات السوائل اليومية، ويحتاج الجسم إلى الماء لزيادة عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون.

الشعور بالشبع

يساعد البطيخ على الشعور بالشبع ويرجع ذلك للمحتوى المائي للبطيخ، حيث انه يملء الجسم بالسوائل ويقلل الرغبة في تناول الطعام.

يخفض مستويات السكر بالدم

يساعد تناول البطيخ على علاج ارتفاع مستويات السكر بالدم.

الاضطرابات الهضمية

الإكثار من تناول البطيخ يمكن أن يسبب اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغثيان، والإسهال، وعسر الهضم، والانتفاخ.

العناصر الغذائية في البطيخ

يحتوى البطيخ على مجموعة من العناصر الغذائية مثل:

فيتامين أ

وهو ضروري لتعزيز صحة العين.

فيتامين ب1

يساعد هذا الفيتامين في تحويل الطعام إلى طاقة.

فيتامين ب6

يحتاج الجسم لهذا الفيتامين لتكوين خلايا الدم الحمراء.

فيتامين ج

من الفيتامينات الهامة لنمو الأنسجة وإصلاحها وتعزيز صحة الجهاز المناعي.

علامات تساعد في معرفة البطيخ الفاسد

التحقق من عدم وجود أي عفن على الثمرة من الخارج، إذ تشير طبقات بقع العفن أو البقع الداكنة على البطيخ من الخارج إلى تلف البطيخ، وربما يكون العفن من اللون الأسود أو الأبيض أو أخضر، كما أنه له ملمس أزغب.

التحقق من لون البطيخ الخارجى، فلون البطيخ أخضر داكن أو مخطط، ويتميز البطيخ المخطط بخطوط لونها أخضر فاتح وأخضر داكن.

التحقق من وجود لون وردي داكن أو أحمر من الداخل، وتشير تلك الألوان إلى أن البطيخ صحي وناضج، لكن إذا كان لون البطيخ مختلفًا، أسود على سبيل المثال فيجب الابتعاد عن تناوله.