طريقة عمل صلصة البيتزا بخطوات بسيطة وسهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتار بعض السيدات في طريقة عمل صلصة البيتزا بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك على طريقة الشيف «سالي فؤاد»، مقدمة برنامج حلو وحادق، على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل صلصة البيتزا سهلة

مكونات

زيت زيتون.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

صلصة طماطم.

طماطم كونكاسيه مكعبات.

زعتر.

سكر أبيض.

طريقة التحضير

ضعي طاسة على النار بها زيت زيتون.

تشويح الثوم في زيت الزيتون ثم إضافة الطماطم والصلصة.

وضع قليل من السكر مع قليل من الزعتر وتركه حتى الغليان.

طريقة عمل صلصة البيتزا الايطالية

المكونات

علبة من الطماطم المهروسة، أو ثلاث حبات من الطماطم الطازجة والمفرومة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

حبة متوسطة الحجم ومفرومة من البصل.

فصان مهروسان من الثوم.

رشة من الملح. رشة من الأوريغانو أو الزعتر المجفف.

رشة من الريحان المجفف.

رشة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

وضع زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم على نار، واضافة عليها البصل وتحريكه وتركه حتى يذبل.

إضافة الثوم المهروس.

إضافة معجون الطماطم وتحريكه جيدا.

إضافة الملح إلى المكونات.

ترك الطماطم على نار متوسطة لمدة نصف ساعة.

ترك المكونات لتبرد لمدة خمس دقائق.

وضعها في الخلاط الكهربائي لكي تصبح كريمية القوام، ثم وضعها على نار هادئة مدة عشر دقائق أخرى.

إضافة باقي البهارات على الصلصة وملاعق زيت الزيتون وتحريكها جيداً، ثمّ تركها جانباً لتبرد تماماً وتصبح جاهزة للاستخدام أو للاحتفاظ بها في البراد لحين الحاجة في وعاء زجاجي محكم الإغلاق.

طريقة عمل صلصة البيتزا بمعجون الطماطم

المكونات

نصف كوب معجون طماطم.

ربع كوب زيت زيتون.

2 فص ثوم مفروم ناعم‏.

نصف معلقة كبيرة إكليل الجبل مجفف‏.

نصف معلقة كبيرة أوريجانو‏.

نصف معلقة كبيرة ريحان مجفف.

ربع معلقة كبيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة فلفل اسود.

طريقة التحضير

وضع كوبا ونصف من الماء في وعاء واضافة معجون الطماطم وزيت الزيتون.

خلط المزيج حتى التجانس وترك الوعاء جانبا حتى تتداخل النكهات.

فرد الصلصة على وجه عجينة البيتزا.