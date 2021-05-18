طريقة عمل الكبدة بالردة زي المحلات على طريقة أميرة شنب «صور»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بعد انتهاء شهر رمضان الكريم والعودة لتناول 3 وجبات أساسية في اليوم، تحرص الكثير من السيدات على التنوع في الوجبات المختلفة، ما جعلهم يبحثون عن طريقة عمل الكبدة بالردة زي المحلات بالصور، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل الكبدة بالردة زي المحلات بالصور، وفق خبيرة الطبخ الشيف أميرة شنب، من خلال برنامجها، اميرة في المطبخ، كالتالي:

مقادير عمل الكبدة بالردة زي المحلات

- قومي بإحضار شرائح من الكبدة الفيليه.

- ثوم مفروم.

- كمية مناسبة من الكمون.

- ملح وفلفل.

- ردة.

- دقيق.

- فلفل أخضر شرائح.

- زيت كزبرة ناشفة.

- عصير ليمون.

- خل أبيض.

- بقدونس مفروم.

طريقة عمل كبدة بالردة كبدة بالصور

- قومي بإحضار الكبة واخلطي الفلفل الرومى مع البقدونس وملح وفلفل جيدا في الخلاط.

- ثم بعد ذلك قومي بإضافة الكزبرة وكمون وثوم مع قليل من العصير الليمون والخل.

- يجب خلط المكونات جيدا حتى يصبح كالمعجون.

- يتم وضع كمية من المياه على الكبدة حتى تصبح مبلولة.

- ثم يتم وضع الخليط عليها.

- ثم بعد ذلك يتم خلط الردة مع قليل من الدقيق ثم تعفر بها الكبدة وتحمر في الزيت حتى تنضج وتقدم بالهنا.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

المقادير

- نصف كيلو كبدة بقري مقطعة مثل الشاورما.

- فلفل أخضر وأحمر.

- فلفل أحمر حار حسب الرغبة.

- ملح.

- فلفل.

- 2 ملعقة زيت عباد الشمس كمون حسب الرغبة.

- 2 ملعقة كبيرة ثوم.

- 2 ملعقة خل.

- 2 ملعقة ليمون.

- 2 خبز أسمر باجيت.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

- في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي نصف كمية الثوم وشوحيها جيدا.

- ثم ضيفي الكبدة وقلبيها ثم تبليها بالملح والفلفل والكمون والبابريكا ثم ضفي الفلفل الأحمر والأخضر.

- قلبيهم جيدا واتركيها حوالي 3 دقائق ثم ضيفي الخل والليمون والثوم وقلبيهم وقدميها ساخنة.