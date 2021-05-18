طريقة عمل الثومية بالنشا.. وصفة سهلة ولذيذة ومتنوعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، والعودة لتناول الوجبات الأساسية في اليوم، تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الثومية بالنشا للتنوع في الوجبات اليومية، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل الثومية بالنشا، وفق برامج طبخ شاشة cbc سفرة، كالتالي:

مقادير عمل الثومية بالنشا

- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي آخر.

- 3 ملاعق كبيرة من النشا الناعم «نشا الذرة».

- كوب إلا ربع من ماء الشرب.

- ملعقة واحدة من عصير الليمون الحامض.

- 4 فصوص من حبات الثوم حجم كبير.

- ربع ملعقة من الفلفل.

- ربع ملعقة من ملح الطعام أو حسب الرغبة.

طريقة عمل الثومية بالنشا

طريقة التحضير

- ذوبي في وعاء التسخين كمية نشا الذرة في كمية من الماء البارد وليس الساخن، حتى لا يتكتل داخل الوعاء ويفسد.

- ضعيها على النار وقلبيها بشكلٍ مستمر بملعقة كبيرة إلى أن تنضج وتصبح شفافة وكثيفة تماماً.

- ارفعيها عن النار.

- اتركيها جانباً إلى أن تصبح باردة قليلاً.

- اهرسي فصوص الثوم الكبيرة مع خلطها بالملح والفلفل حتى تصبح مطحونة تماماً، ثم أضيفي عليها عصير الليمون، وحركي المزيج جيداً.

- اسكبي مزيج النشا في الخلاط الكهربائي وأضيفي عليه خليط الثوم، واتركيه لثوانٍ حتى يتداخل.

- أضيفي فوق الخليط كميات بسيطة من زيت الزيتون على شكل خيط رفيع حتى يصبح الخليط متداخلاً ومتجانساً بالسماكة المرغوبة كالكريمة الناعمة، مع ضرورة عدم زيادة كمية الزيت عن الحد المطلوب.

طريقة عمل الثومية بالنشا والمايونيز

يمكن إضافة المايونيز للمقادير أثناء التحضير حتى يتم عمل الثومية بالنشا والمايونيز.

طريقة عمل الثومية بالنشا والزبادي

يمكن إضافة الزبادي للمقادير السالف ذكرها أثناء تحضير الثومية، حتى يتم عمل الثومية بالنشا والزبادي.

طريقة عمل الثومية بالنشا واللبن

يمكن إضافة اللبن للمقادير السالف ذكرها أثناء تحضير الثومية، حتى يتم عمل الثومية بالنشا والزبادي.

طريقة عمل الثومية بالنشا والخل

يمكن إضافة الخل للمقادير السالف ذكرها أثناء تحضير الثومية، حتى يتم عمل الثومية بالنشا والخل.

طريقة عمل الثومية بالنشا بدون بيض

يمكن إضافة البيض للمقادير السالف ذكرها أثناء تحضير الثومية، حتى يتم عمل الثومية بالنشا والبيض.