عشان ميحصلش تسمم.. 5 ضوابط لحفظ البيض بعد الشراء

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك بعض الضوابط التي يجب اتباعها لتخزين البيض، وذلك لاحتمالية أن يصبح مسمما بسبب سوء التخزين، وبالتالي يصاب من يتناوله بتسمم البيض أو السالمونيلا، وفيما يلي الطريقة الصحية لتخزين البيض بحسب الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام وإذابة الدهون.

ضوابط حفظ البيض في الثلاجة

- يجب حفظ البيض مباشرة بعد شراؤه دون غسل في أحد أرفف الثلاجة العلوية في علبة كرتون، أو علبة بلاستيكية صحية محكمة الغلق.

- عند استخدامه مباشرة يجب غسل البيض بالماء والخل.

- يترك البيض نصف ساعة على الأقل بعد خروجه من الثلاجة ليصل لدرجة حرارة الغرفة، خاصة قبل سلقه، تجنبا لحدوث تشقق في القشرة الخارجية أثناء السلق.

- يسلق البيض لمدة عشرة دقائق فقط بعد غليان الماء، مع إضافة ملعقة خل أبيض.

- يجب تناول البيض المسلوق مباشرة بعد التقشير، وذلك للحصول على أقصى استفادة من قيمته الغذائية.

ما هي السالمونيلا؟

السالمونيلا هي نوع من البكتيريا وتعد السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالأمراض المرتبطة بالطعام، ولا يمكن رؤيتها أو شمها أو تذوقها، بحسب موقع «ويب ميد».

ويسمى المرض الناتج عن هذه البكتيريا السالمونيلا، ويمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة والإسهال والحمى والألم والتشنج في البطن، ويتحسن معظم الأشخاص بمفردهم في المنزل خلال 4 إلى 7 أيام.

ويمكن للأشخاص والحيوانات حمل السالمونيلا في الأمعاء والبراز، وغالبا ما تنتشر البكتيريا من خلال الأطعمة الملوثة، وتشمل المصادر الغذائية الشائعة لعدوى السالمونيلا ما يلي:

- اللحوم النيئة وغير المطهية، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي والبط ولحم البقر ولحم العجل.

- الفاكهة الخام أو الخضروات.

- الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان الأخرى، بما في ذلك الجبن الطري والآيس كريم والزبادي.

- البيض الخام أو غير المطبوخ جيدا.