إطلالات اليوم: نور ساحرة.. وأسماء أبو اليزيد أنيقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ هبة مجدي:

طلت الفنانة هبة مجدي ببلوزة باللون المينت جرين، مزودة بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_أسماء جلال:

ارتدت الفنانة أسماء جلال توب كت باللون الكافيه، مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

_نور:

ظهرت الفنانة نور بفستان باللوني الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

_أسماء أبو اليزيد:

تألقت الفنانة أسماء أبو اليزيد بفستان باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

_نوال الزغبي:

طلت الفنانة نوال الزغبي بفستان باللون البينك، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الكافيه، وتركت شعرها منسدلا.