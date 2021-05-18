ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت سلطة الفاكهة يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سلطة الفاكهة عبارة عن طبق يتكون من أنواع مختلفة من الفواكه، وتقدم العديد من الفوائد الصحية التي تعود على جسم الإنسان، ولكن ماذا يحدث إذا تناولت سلطة الفاكهة يوميا؟ هذا ما نوضحه وفقا لموقع "healthshots".

1- فقدان الوزن:

تتكون الفاكهة من الماء والألياف، ما يضمن تناول كميات منخفضة من السعرات الحرارية ومستويات طاقة عالية تساعد في إنقاص الوزن، على سبيل المثال، يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف وسعرات حرارية منخفضة، ومن ثم يكون مثاليًا للتحكم في الوزن.

ويحتوي الكيوي متوسط ​​الحجم على حوالي 50 سعرة حرارية، وبما أن محتوى الألياف يخلق إحساسًا بالامتلاء في المعدة، ما يساعد في فقدان الوزن.

2 -تحسين الصحة:

الفواكه الغنية بفيتامين C مثل الكيوي أو الفراولة تساعد في نمو وإصلاح الأنسجة في الجسم، ومن المعروف أن محتوى الألياف يحسن وظيفة الأمعاء، ما يمنع الإمساك ويمكن أن يساعد في علاج الربو.

علاوة على ذلك، يعتبر الموز مصدرًا غنيًا بفيتامين C ويمكن أن يساعد في حماية جسمك من تلف الخلايا والأنسجة، وإنتاج الكولاجين ويدعم صحة الدماغ عن طريق إنتاج السيروتونين.

3- تحسين الهضم:

سلطة الفواكه تحتوي على جرعة عالية من الألياف تعمل ببراعة على الهضم، حيث تحتوي الفواكه مثل الكيوي على إنزيم محلل للبروتين يسمى أكتينيدين يساعد على تكسير البروتينات، وفي الواقع، تعمل الألياف أيضًا على تحسين مشاكل الإمساك، لأنها تعمل كملين طبيعي للجهاز الهضمي، وتحتوي الفواكه مثل البرتقال والموز على نسبة أقل من الفركتوز، مما يجعلها أسهل في التحمل وأقل احتمالية للتسبب في الغازات وتحتوي على مادة الأنسولين، وهي مادة تحفز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

4- محتوى الألياف:

تحتوي العديد من الفواكه على كميات كبيرة من الألياف فيها، والألياف مهمة جدا في نظامنا الغذائي، حيث أنها تساعد في حل مشاكل الإمساك وتنظيف الأمعاء.

5-حمض الفوليك:

تحتوي الفاكهة على حمض الفوليك وهو مهم لخلايا الدم الحمراء.

6- مستويات طاقة أعلى:

الكثير من الفواكه تحتوي على فيتامينات يمكن أن تعزز طاقتك.