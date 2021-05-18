منها القرنفل وأوراق الريحان.. 8 طرق طبيعية لقتل الناموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يزداد انتشار البعوض خلال فصل الصيف، ما قد يُفسد علينا الاستمتاع بقضاء أفضل الأوقات حتى لو كنت على الأريكة وأمام شاشة التليفزيون.

وفقا لموقع "برايت سايد"، هناك مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد على طرد البعوض بعيدا، حتى تتمكن من الاستمتاع بالصيف.

1- الزيوت العطرية من اليانسون والقرنفل والريحان:

يمكن للزيوت الأساسية من اليانسون والقرنفل والريحان والأوكالبتوس أن تُخيف البعوض، لذا رشيها في أنحاء المنزل، ويمكنك أيضا غمس كرة قطنية في الزيت ووضعها على عتبة النافذة.

2- أغصان البيلسان‎:

ضعي أغصان البيلسان الطازجة في غرفتك، ولكن كن حذرا، فالرائحة القوية لزهرة البيلسان يمكن أن تعكر نومك، لذا من الأفضل إخراج الأغصان من غرفة نومك ليلا.

3- القرنفل:

ضعي القليل من القرنفل في كوب من الماء واغليه لمدة 15 دقيقة، ثم امزجي 10 قطرات من هذا الخليط مع 1 ملعقة كبيرة من الكولونيا.

ويمكنك وضع هذا الخليط على المناطق المكشوفة من جسمك، وسيبقى البعوض بعيدا عنك، ويمكن أيضا رشه في المنزل.

4- زيت الأرز:

رائحة زيت الأرز لا تُخيف البعوض فحسب، بل أيضا الذباب والصراصير، عند رشه في أرجاء المنزل.

5- نبات البيريثروم:

يمكن طحن الزهور والسيقان والأوراق المجففة لهذا النبات إلى مسحوق وسيؤثر على الخلايا العصبية للحشرات، من خلال وضع القليل منه حول شقتك أو منزلك.

6- مشروب عشبة القمح

في العصور القديمة، كان يتم استخدم هذا المشروب من جذور عشبة القمح لإخافة البعوض والحشرات الماصة للدم، من خلال وضع حفنة منه في القليل من الماء ثم غليه 3 مرات حتى يصبح لون الشراب أصفر فاتح، وبعد أن تبرد قومي بغسل وجهك ويديك بهذا المشروب ولن تقترب منك بعوضة واحدة.

7- أوراق الريحان:

يمكنك استخدام أوراق الريحان الطازجة، من خلال وضعها في غرفتك أو في المناطق الموجودة في منزلك.

8- زيت الطبخ والشامبو والخل:

لصنع طارد فعال ضد البعوض والذباب، ستحتاج إلى زيت طبخ وشامبو وخل، واصعني مزيجا بهذه المكونات بكميات متساوية ثم حركيه جيدا، ثم صبيه في وعاء واتركيه مفتوحا، حيث إن الخل يخيف الحشرات والشامبو يخفي الرائحة القوية.