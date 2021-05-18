بعد إصابتها بفيروس كورونا.. أبرز المعلومات عن الفنانة فاطمة الكاشف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تدهورت الحالة الصحية للفنانة فاطمة الكاشف، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت فاطمة الكاشف على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لها من داخل المستشفى الذي نقلت إليها منذ قليل وعلقت عليها: «أنا الآن في المستشفى محجوزة لأنني تعبانة جدا، الأكسجين قل في الدم عن طبيعته ربنا يستر».

وأضافت: «أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكي نقيب الممثلين ووزيرة الصحة دكتورة هالة زايد والغالية نهال عنبر على سرعة الاستجابة وإرسال الإسعاف بسرعة».

وأكملت: «ربنا يحفظكم بخير وصحة يا رب العالمين، ويشفي كل مريض أعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم».

ويستعرض موقع «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة فاطمة الكاشف:

- فنانة مصرية متزوجة من النجم جمال عبد الناصر ولها ابنان هما مازن، ومهاب، بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الثمانينات، وتخصصت في التمثيل للمسلسلات والسهرات والأفلام التلفزيونية.

- أهم أعمالها في السينما كانت دقات على بابي، وفوزية البرجوازية، وحل يرضي جميع الأطراف، وفتوة درب العسال

- أهم أعمالها في الدراما: «البخيل وأنا- كيد الحموات- عمر بن عبد العزيز- أشباح المدينة- عسكر وحرامية».

- أهم أعمالها المسرحية: «عائلة الفك المفترس- مرحبا الزيارة انتهت- حلوة يا دنيا- يمامة بيضا».