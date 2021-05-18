بسنت النبراوي بشفاه منتفخة: «وشي بقى عامل زي رغيف العيش المقمر» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير، لا تتجاوز مدته دقيقة، شاركته الفنانة بسنت النبراوي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت خلاله بشفاه منتفخة.

وتحدثت مع المتابعين وخاصة الفتيات عن التجميل، والبوتوكس والفيلر، قائلة: «مساء الخير أعزائي المنفوخين، معاكم بسنت النبراوي، هديكم النهاردة كورس عن التجميل الطبيعي نو بوتوكس، نو فيلر، غير 5 أو 10 طن بس اللي حطاهم في وشي حاجات بسيطة».

وتابعت خلال الفيديو ساخرةً وتضحك هي والمتواجدين بجوارها، قائلةً: «بجد أنصح كل شاب وفتاة محدش يقول التجميل وحش بالعكس وشي عامل زي رغيف العيش المقمر، وبوقي بقى شبه إعلان قطونيل والبرشوط، حاجة في منتهى الجمال، بس ده ميمنعش إن وشي وجمالي رباني هي بس شوية تعديلات بسيطة وبوقي جماله جمال خلاب طبيعي».

وأختتمت الفنانة، قائلة: «بنصح كل فتاة مفيهاش حاجة لما تصرفي كتير ونضفي نفسك يا حبيبتي».

معلومات عن بسنت النبراوي

بسنت النبراوي، تعمل مضيفة جوية في إحدى شركات الطيران.

- تطرح فيديوهات ساخرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- اشتهرت بتقديم فيديوهات ساخرة بلهجة أهالي محافظة الشرقية.

- نالت إعجاب متابعيها ليرشحها مساعد الفنان أكرم حسنى، للعمل ضمن فريق عمل مسلسل الوصية، واشتهرت برقصتها على أغنية بسبوسة.

- توالت مشاركتها الفنية بعد ذلك؛ إذ شاركت في بطولة مسلسي الزوجة 18، وسوبر ميرو.

- شاركت في المسلسل الكوميدي سريع سريع مع الفنانة ميس حمدان.

- شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021، في مسلسل «اللي مالوش كبير»، بدور شقيقة غزل، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، ودينا فؤاد، وخالد سرحان، ومحمود ياسين، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وحقق أعلى نسبة مشاهدة خلال رمضان 2021، وتفاعل كبير من الجمهور.