دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: «اللهم إني أسألك الشفاء لهما ولكل مريض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعت الفنانة دنيا سمير غانم، إلى والديها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة «استوري» قائلة: «اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي ارح ثم هوّن ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت إنك على كل شيء قدير، يارب الشفاء لكل من قال استغفر الله وأتوب إليه».

وأضافت:«اللهم يا من شفيت ضر أيوب وكشفت كرب يعقوب، اشف سمير ودلال وامسح عنهما كل ألم، اللهم أنت أعلم بحالهما ووجعهما، لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك، اشف واعف عن جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وفك كرب المكروبين عاجلا غبر آجل يارب».

واختتمت: «لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك، اشف واعف عن جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وفك كرب المكروبين عاجلا غبر آجل يارب».

تفاصيل إصابة الفنان سمير غانم

وكان أكد الإعلامي رامي رضوان، إصابة الفنان الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، واحتجازهم بالمستشفى.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن الدعاء للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز، بعد اصابتهما بفيروس كورونا، وقد بدأ حملة الدعاء الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، حيث توجه بالدعاء لحماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد دخولهما المستشفى عقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مطالبا الجهمور بالدعاء لهما في منشور له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وأصيبت الفنانة دنيا سمير غانم، هي ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، خلال تصوير مسلسل «عالم موازي»، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري.