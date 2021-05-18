أحمد فهمي يروي كواليس موقف جمعه بأصغر طفل من جمهوره: كل ما مامته تشده يعيط وشبط فيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد فهمي، صورة تجمعه بأصغر متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، والذي ظهر خلاله وهو يحتضنه وينام الطفل على كتفه.

وروى الفنان أحمد فهمي، كواليس الصورة والقصة التي جمعته بالطفل، قائلًا: «كنت ماشي في الشارع وفجأة خبطني وهو قاصد وشبط فيا مش عايز يروح وكل مامته تشده عشان يروحوا يعيط وميرضاش يمشي.. أنا حبيتك أوي يا خليفة وحسيت إن احنا نعرف بعض من زمان.. أشوفك تاني على خير يا صاحبي».

تعليق الرواد على صورة أحمد فهمي: عقبال ولادك

لقيت الصورة واللافتة الإنسانية التي ظهر خلالها الفنان أحمد فهمي، مع الطفل الصغير، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «قمر أوي الطفل ده، ولا كإنك أبوه يا فهمي، عقبال ابنك أنت وهنا، الولد نايم ومرتاح أوي، الأطفال أحباب الله، عقبال ما تشوف ولادك يارب، حلوة الصورة أوي أوي، الطفل شكله حابك أوي أوي».

أحمد فهمي يشجع ويدعم زوجته هنا الزاهد: دائمًا فخور بيكي

وحرص الفنان أحمد فهمي، على تقديم الدعم لزوجته هنا الزاهد عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ نشر مقطع فيديو من مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»، وعلق: «مجهود كبير، دائما فخور بيكي».

وكان الفنان أحمد فهمي، أبدى دعمه لزوجته هنا الزاهد، خلال زيارته لها في أثناء تصوير مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»، وعلقت الأخيرة آنذاك على الزيارة قائلة: «نورتني في أول وأهم خطوة بعملها في حياتي دلوقتي مسلسل حلوة الدنيا سكر»، مضيفة: «شكرا لأنك دائما في ظهري».

أحمد فهمي يروي كواليس زواجه من هنا الزاهد

حكى الفنان أحمد فهمي كواليس خطبته من الفنانة هنا الزاهد، خلال لقائه هو ووالدته مع أبلة فاهيتا، في برنامج في الدوبليكس، قائلا: «نزلت أعوم في البسين طلعت لقيتهم قروا الفاتحة».