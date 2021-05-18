حنان أمام محكمة الأسرة: «هجرني 14 سنة.. ورجع لزوجته الأولى بسبب ميراثها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقامت زوجة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، ضد زوجها أشرف الحسيني، وطالبت بإلزامه بسداد نفقة لطفلين، موضحة أنه امتنع عن السداد النفقة دون وجه حق.

وقالت الزوجة «حنان.م. ال» لـ«هن»: «إنها تزوجت زواج شرعي في منزلها الخاص بها، وعاشرته معاشرة الأزواج، وهجرها وهي حامل بنجله في الشهر السادس، لما علمَ أن زوجته الأولى ورثت من والدها، تركها دون رحمة».

وأضافت حنان: «بعتلي 50 جنيه فقط سنة 2007 وأنا بولد، وزارني في يوم السبوع وضربني، وشتمني، وطلقني، وبعد 7 سنوات تزوجت منه مرة أخرى بعقد جديد، أوهمني إنه مديون، وأنا كنت بصرف على المنزل لمدة سنتين، وأنجبت ابني الثاني منه (الحسيني)، وهجرني مرة أخري لمدة 14 سنة، ورفعت عليه قضية نفقة بعدما ما فاض بيا الكيل».

وأوضحت حنان، أنها طلبت منه الرجوع إلى عش الزوجية، إلا أنه رفض مباشرة، فلجأت إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى نفقة حملت رقم 39620 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يفصل فيها حتى الآن.

وقال محمود، نجل الزوج: «أنا نفسي أشوف بابا جدا، الناس بتقولي يا عويل، وطلبت منه 100 جنيه أشتري جزمة مرديش، وعملي حظر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن رفضت أعيش معاه وهاجر والدتي اللي تعبت سنين وهي بتبيع سمك عشاني أنا وأخي الصغير».

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.