بعد معاناة جانا عمرو دياب.. كل ما تريد معرفته عن اضطراب ADHD

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت جانا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، مفاجأة بعدما أعلنت عن معاناتها من الإصابة باضطراب فرط الحركة، ما تسبب في أزمتها مع مدرستها السابقة في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت جانا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إن إدارة مدرستها في لندن،"queens gate school"، أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة "ADHD" ونقص الانتباه، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية.

وأضافت جانا دياب، أنها التحقت بالمدرسة في الصف الثامن ونُصِحت بمغادرتها في الصف الثاني عشر، بعد تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة واضطراب القلق الهلعي الـanxiety، مما جعلها تواجه الكثير من الصعوبات في دراستها بسبب معاناتها من عدم التركيز أو تسليم واجباتها المدرسية في موعدها المحدد أو قراءة الأسئلة بالشكل الصحيح وغيرها من الأمور التي كانت تسبب لها الإحراج بين زملائها.

وبعد إعلان ابنة عمرو دياب إصابتها، يستعرض الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن مرض فرط الحركة، وفقا لموقع healthline، والدكتور علي بهنسي استشاري الطب النفسي.

ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD؟

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) هو اضطراب في الصحة العقلية يمكن أن يسبب مستويات أعلى من المعدل الطبيعي من السلوكيات المفرطة النشاط والاندفاعية، قد يواجه الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا صعوبة في تركيز انتباههم على مهمة واحدة أو الجلوس لفترات طويلة من الزمن.

يمكن أن يعاني كل من البالغين والأطفال من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD

هناك مجموعة واسعة من السلوكيات المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، تشمل بعض أكثرها شيوعًا ما يلي:

تواجه مشكلة في التركيز أو التركيز على تأدية المهام.

النسيان بشأن إكمال المهام.

تشتت الانتباه بسهولة.

تواجه صعوبة في الجلوس.

مقاطعة الناس أثناء حديثهم.

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد يكون لديك بعض أو كل هذه الأعراض، تعتمد الأعراض التي تعاني منها على نوع اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط الذي تعاني منه، استكشف قائمة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الشائعة عند الأطفال.

أنواع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD

غافل في الغالب

كما يوحي الاسم، يعاني الأشخاص المصابون بهذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD من صعوبة بالغة في التركيز وإنهاء المهام واتباع التعليمات.

يعتقد الخبراء أيضًا أن العديد من الأطفال المصابين بنوع عدم الانتباه من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد لا يتلقون التشخيص المناسب لأنهم لا يميلون إلى تعطيل الفصل الدراسي، هذا النوع هو الأكثر شيوعًا بين الفتيات المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

الاندفاع المفرط في الغالب

يُظهر الأشخاص المصابون بهذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه سلوكًا مفرط النشاط ومندفعًا في المقام الأول، يمكن أن يشمل ذلك التململ ومقاطعة الأشخاص أثناء حديثهم وعدم القدرة على انتظار دورهم.

على الرغم من أن عدم الانتباه لا يشكل مصدر قلق أقل مع هذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الغالب قد يجدون صعوبة في التركيز على المهام.

الجمع بين فرط النشاط والاندفاع والنوع الغافل

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يُظهر الأشخاص المصابون بهذا النوع المشترك من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أعراضًا غائبة عن الانتباه وفرط النشاط، وتشمل هذه عدم القدرة على الانتباه، والميل نحو الاندفاع، ومستويات أعلى من المعتاد من النشاط والطاقة.

سيحدد نوع اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط الذي تعاني منه أنت أو طفلك كيفية علاجه، يمكن أن يتغير النوع الذي لديك بمرور الوقت، لذلك قد يتغير علاجك أيضًا.

ما الذي يسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD؟

على الرغم من انتشار اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD، لا يزال الأطباء والباحثون غير متأكدين من أسباب هذه الحالة، يُعتقد أن له أصولًا عصبية، قد تلعب الوراثة دورًا أيضًا.

تشير الأبحاث إلى أن انخفاض الدوبامين هو أحد عوامل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الدوبامين مادة كيميائية في الدماغ تساعد في نقل الإشارات من عصب إلى آخر، يلعب دورًا في إثارة الاستجابات والحركات العاطفية.

تشير أبحاث أخرى إلى وجود اختلاف هيكلي في الدماغ، تشير النتائج إلى أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم حجم أقل من المادة الرمادية، تشمل المادة الرمادية مناطق الدماغ التي تساعد في:

التحكم فى النفس

اتخاذ القرار

السيطرة على العضلات

اختبار وتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD

لا يوجد اختبار واحد يمكنه معرفة ما إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، سلطت دراسة حديثة الضوء على فوائد اختبار جديد لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين، لكن العديد من الأطباء يعتقدون أن تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا يمكن إجراؤه بناءً على اختبار واحد.

لإجراء التشخيص، سيقيم طبيبك أي أعراض عانيت منها أنت أو طفلك خلال الأشهر الستة الماضية.

من المحتمل أن يقوم طبيبك بجمع معلومات من المعلمين أو أفراد الأسرة وقد يستخدم قوائم المراجعة ومقاييس التصنيف لمراجعة الأعراض، سيجرون أيضًا فحصًا جسديًا للتحقق من وجود مشاكل صحية أخرى.

إذا كنت تشك في أنك أو طفلك مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فتحدث إلى طبيبك بشأن الحصول على تقييم، بالنسبة لطفلك، يمكنك أيضًا التحدث إلى مسؤولي المدرسة، تقوم المدارس بانتظام بتقييم الأطفال بحثًا عن المشكلات التي قد تؤثر على أدائهم التعليمي.

للتقييم، قدم لطبيبك أو مستشارك ملاحظات وملاحظات عنك أو سلوك طفلك.

إذا اشتبهوا في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد يحيلونك أنت أو طفلك إلى أخصائي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، اعتمادًا على التشخيص، قد يقترحون أيضًا تحديد موعد مع طبيب نفسي أو طبيب أعصاب.

علاج فرط الحركة ADHD

يشمل علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD عادةً العلاجات السلوكية أو الأدوية أو كليهما.

تشمل أنواع العلاج العلاج النفسي أو العلاج بالكلام، مع العلاج بالكلام، ستناقش أنت أو طفلك كيف يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على حياتك وطرق مساعدتك في إدارته.

نوع العلاج الآخر هو العلاج السلوكي، يمكن أن يساعدك هذا العلاج أنت أو طفلك في تعلم كيفية مراقبة سلوكك وإدارته.

يمكن أن يكون الدواء مفيدًا جدًا أيضًا عندما تكون مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تم تصميم أدوية ADHD للتأثير على المواد الكيميائية في الدماغ بطريقة تمكنك من التحكم بشكل أفضل في دوافعك وأفعالك.

دواء فرط الحركة ADHD

النوعان الرئيسيان من الأدوية المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD هما المنشطات وغير المنبهات.

منبهات الجهاز العصبي المركزي (CNS) هي الأدوية الأكثر شيوعًا التي يتم وصفها لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تعمل هذه الأدوية عن طريق زيادة كميات الدوبامين والنورادرينالين الكيميائيتين في الدماغ.

من أمثلة هذه الأدوية ميثيلفينيديت (ريتالين) والمنشطات القائمة على الأمفيتامين (أديرال).

إذا لم تعمل المنشطات بشكل جيد لك أو لطفلك ، أو إذا تسببت في آثار جانبية مزعجة، فقد يقترح طبيبك دواءً غير منبه. تعمل بعض الأدوية غير المنشطة عن طريق زيادة مستويات إفراز في الدماغ.

تشمل هذه الأدوية أتوموكسيتين (ستراتيرا) وبعض مضادات الاكتئاب مثل بوبروبيون (ويلبوترين).

العلاجات الطبيعية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD

بالإضافة إلى - أو بدلاً من - الأدوية، تم اقتراح العديد من العلاجات للمساعدة في تحسين أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD.

بالنسبة للمبتدئين، قد يساعدك اتباع نمط حياة صحي أنت أو طفلك في إدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) Trusted Source بما يلي:

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا.

احصل على 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًا.

الحصول على قسط وافر من النوم.

الحد من الوقت اليومي للشاشة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون.

أظهرت الدراسات أيضًا أن اليوجا مصدر موثوق، وقضاء الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يساعد في تهدئة العقول المفرطة النشاط وقد يخفف من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

التأمل اليقظ هو خيار آخر، أظهرت الأبحاث التي أجريت على البالغين والمراهقين أن للتأمل آثارًا إيجابية على عمليات الانتباه والتفكير، وكذلك على القلق والاكتئاب.

يُعد تجنب بعض المواد المسببة للحساسية والمضافات الغذائية أيضًا طرقًا محتملة للمساعدة في تقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

نصائح للتعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد يكون من المفيد اتباع جدول زمني متسق مع هيكل وتوقعات منتظمة، بالنسبة للبالغين، يعد استخدام القوائم والاحتفاظ بالتقويم وضبط التذكيرات طرقًا جيدة لمساعدتك في التنظيم والبقاء منظمًا.

بالنسبة للأطفال، قد يكون من المفيد التركيز على تدوين الواجبات المنزلية والاحتفاظ بالعناصر اليومية، مثل الألعاب وحقائب الظهر، في الأماكن المخصصة.

يمكن أن يساعدك تعلم المزيد عن الاضطراب بشكل عام على تعلم كيفية التعامل معه، تقدم منظمات مثل الأطفال والبالغين الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه أو جمعية اضطراب نقص الانتباه ADHD نصائح للإدارة بالإضافة إلى أحدث الأبحاث.

يمكن لطبيبك تقديم المزيد من الإرشادات حول طرق إدارة أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لديك، فيما يلي بعض النصائح لمساعدة طفلك المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في إدارة المهام والأنشطة اليومية، بدءًا من الاستعداد للمدرسة في الصباح وحتى التقدم للالتحاق بالجامعة.

بالنسبة للأطفال والبالغين، يمكن أن يكون لـ فرط الحركة غير المعالج تأثير خطير على حياتك، يمكن أن يؤثر على المدرسة والعمل والعلاقات، العلاج مهم لتقليل آثار الحالة.

ولكن لا يزال من المهم أن تضع في اعتبارك أن العديد من الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يتمتعون بحياة مرضية وناجحة، حتى أن البعض يروج لفوائد هذه الحالة.

إذا كنت تعتقد أنك أو طفلك مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيجب أن تكون خطوتك الأولى هي التحدث مع طبيبك، يمكنه المساعدة في تحديد ما إذا كان اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عاملًا لك أو لطفلك، يمكن لطبيبك أن يساعدك في وضع خطة علاجية لمساعدتك في إدارة الأعراض والعيش بشكل جيد مع اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

من جانبه يقول الدكتور علي بهنسي، استشاري طب نفسي، إن اضطراب فرط الحركة يصيب الأطفال في سن 5 إلى 7 أعوام، مضيفا إن الأمر يكون مبالغا فيه عند الأولاد أكثر من البنات.

وتابع "بهنسي" في تصريحات لـ"الخليج 365"،: "هناك 3 أنواع لفرط الحركة، اضطراب فرط الحركة بمفرده، اضطراب تشتت الانتباه فقط، اضطراب ممتزج بينهما، الأولاد لديهم فرط حركة أكثر، بينما البنات تشتت انتباه، وفي بعض الحالات يكون مزيج بين الإثنين".

وأضاف استشاري الطب النفسي: "في دراسة حديثة وجدوا في كل فصل دراسي من 3 إلى 5 أطفال لديهم فرط حركة وتشتت انتباه".

أسباب فرط الحركة

وعن الأسباب يشرح بهنسي: "فرط الحركة سببه أن مركز التحكم في الحركة بالمخ، يكون غير مكتمل، وهو من يتحكم في الحركات الدقيقة التي تحتاج لمهارة مثل الكتابة أو لضم الإبرة، بينما الحركات الكبيرة مثل المشي لا توجد بها مشكلة عند الأطفال".

صعوبات يواجهها الأطفال المصابون

يكمل بهنسي: "الطفل المصاب بفرط الحركة لا يستطيع يأن يتحكم في حركته "مش قادر يقعد أو يسترخي" لكن لديه وعي بما يحدث، لكن في فرط الحركة على سبيل المثال، لا يستطيع إنجاز مهمة بالكامل "لو بيلعب بيطلع كل اللعب بس بينوع في اللعب ما بينهم وبيكون سهل التشتت، كما أنه يعاني في المدرسة والمنزل لأن من حوله لا يدرك أن حركته المفرطة ليست بإرادته إضافة الى التعنيف الذي يواجهه بسبب حركته الزائدة، لذلك فالتشخيص المبكر مهم جدا في العلاج".

يواصل بهنسي: "الطفل أيضا يكون لديه سلوكياته اندفاعية وبالتالي يتعرض لعقاب مستمر ما يسبب له إحساس بالذنب مع لوم الاخرين له يتحول لقلة ثقته بالنفس وأعراض اكتئاب ويجد صعوبة في التعامل مع من حوله ويصاب بالتوتر واضطرابات في التعلم والكتابة".

التعامل السليم مع المصابين بفرط الحركة ADHD

وعن التعامل السليم مع مصاب ADHD، اختتم بهنسي قائلا: "يتم من خلال مؤسسة مثل إدارة المدرسة أو مؤسسة تاهيلية تتتابع حالة الطفل، كما أنه في المنزل والمدرسة، يجب ألا يجلس بجانب شباك أو بجانب الباب، وفي المدرسة يفضل الجلوس في أول دكة بمنتصف الفصل، كما يجب على المعلم إشراكه في الأنشطة التي تحتاج إلى مجهود بدني مثل مسح السبورة، أو الحصول على دقيقة راحة يتحرك فيها كيفما يريد، إضافة إلى أمور أخرى تزيد ثقته بنفسه".