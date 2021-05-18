مرتبطة بالعديد من وفيات كورونا.. ما هي عاصفة السيتوكين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أحد أكبر الألغاز التي تقلق معظم الأطباء في جميع أنحاء العالم هو كيف يظل كوفيد خفيفًا لمعظم الناس، لكنه يتحول فجأة إلى شديد ومميت في البعض، من الآمن أن نفترض أن العمر والأمراض المصاحبة تلعب دورها، لكن الأطباء يرون مجموعة كبيرة من المرضى الذين لا ينبغي أن يكون لديهم رد فعل شديد ولكنهم لا يتحولون إلى كوفيد الحرج فحسب، بل يستسلمون أحيانًا للفيروس.

وفقًا لدراسة جديدة، فإن حوالي 20 إلى 30 بالمائة من المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بـ كورونا يصابون بمظاهر مناعية شديدة، تؤدي في بعض الحالات إلى عواصف خلوية "عاصفة السيتوكين"، مع تلف أعضاء يهدد الحياة وخطر كبير للوفاة، وفقا لموقع timesofindia.

ما هي عاصفة السيتوكين؟

من أجل فهم عواصف السيتوكينات، نحتاج أولاً إلى فهم ماهية السيتوكينات، وهي في الأساس بروتينات (بروتينات سكرية) تنتجها أنواع مختلفة من خلايا الجسم، إنها تساعد في العديد من وظائف الجسم والتي تشمل المناعة والاستجابات الالتهابية، ومع ذلك، يمكن أن تسوء الأمور بشكل رهيب إذا أطلق الجسم الكثير من السيتوكين، يمكن أن يؤدي إلى رد فعل يمكن أن يصبح قاتلاً، تسمى الظاهرة التي يطلق فيها الجسم الكثير من السيتوكين بـ" عاصفة السيتوكين".

وفقًا للعلماء، خلال العاصفة الخلوية، يبدأ الجسم في مهاجمة خلاياه وأنسجته بدلاً من محاربة الفيروس، يقال أن العديد من المرضى المصابين بـ COVID-19 يتدفق الدم لديهم بمستويات عالية من بروتينات الجهاز المناعي، والتي تسمى السيتوكينات، يحدث هذا عادة في حالة أمراض المناعة الذاتية، في بعض علاجات السرطان. ووفقًا للدراسات، فإن شدة عاصفة السيتوكين التي يتسبب فيها كوفيد قوية جدًا.

متى تبدأ الخلايا في قتل نفسها

عالم الفيروسات والمناعة موكيش كومار من جامعة ولاية جورجيا، أتلانتا، كان يدرس كيفية استجابة الجسم للعدوى، بما في ذلك استجابة الجسم لـ SARS-CoV-2 .

من المعروف أن الفيروس ينسخ نفسه بسرعة كبيرة بمجرد أن يتمكن من إصابة الخلية، مما يخلق الكثير من التوتر في فترة زمنية قصيرة، تستشعر الخلية شيئًا غريبًا ويكون رد فعلها الفوري هو قتل نفسها حتى لا ينتشر الجسم الغريب إلى الخلايا الأخرى، ولكن عندما تفعل العديد من الخلايا هذا معًا، يمكن أن تموت الكثير من الأنسجة - وهذا يصبح خطيرًا على الأكياس الهوائية الدقيقة في الرئتين عندما تبدأ الأنسجة في التحلل، يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي وحتى تجويع الدم من الأكسجين.

يضيف الدكتور كومار: "بشكل أساسي، ستموت معظم خلاياك بسبب عاصفة السيتوكين، يأكل بعيدا في الرئة، لا يمكنهم التعافي، يبدو أنه يلعب دورًا في الموت في عدد كبير من الحالات، يبدأ هذا في الرئتين ولكن سرعان ما يبدأ في التأثير على الأعضاء الأخرى أيضًا، بمجرد أن تدمر عاصفة السيتوكين الرئتين، يفشل الأكسجين في الوصول إلى كل جزء من أجزاء الجسم، مما قد يؤدي إلى تضخم الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، هناك أيضًا خطر حدوث تجلط الدم أو تخثر الدم، وهو أمر قاتل".

كما يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من السمات المرضية مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة والتخثر والخلل الوظيفي متعدد الأعضاء في نوبات عاصفة السيتوكين القاتلة المرتبطة بكوفيد-19.

كيفية منع عاصفة السيتوكين

يصف الأطباء بعض الأدوية لمنع الجسم من مهاجمة نفسه في حالة رؤيته تهديدًا، قد يكون هذا منقذًا لأرواح العديد من مرضى كورونا، ومع ذلك، فإن استخدام هذه الأدوية تجريبي ولا يوجد دعم علمي قوي لإثبات كيفية استخدامها.

الدراسة التي أجريت في جامعة تمبل هيلث، أسفرت عن ستة معايير تنبؤية تضم ثلاث مجموعات من النتائج المختبرية المتعلقة بالالتهاب وموت الخلايا وتلف الأنسجة، على وجه الخصوص، أظهر المرضى في عاصفة السيتوكين حالة من الالتهابات ومستويات مرتفعة من الإنزيمات تشير إلى تلف كبير في الأنسجة الجهازية، علاوة على ذلك، قام المرضى الذين استوفوا المعايير بإقامة طويلة في المستشفى وكانوا أكثر عرضة للوفاة من كورونا، حيث استوفى ما يقرب من نصف المرضى الذين عانوا من عاصفة السيتوكين جميع المعايير في اليوم الأول من العلاج في المستشفى.

رأي منقسم حول عاصفة السيتوكين

يرى بعض الخبراء أيضًا أن عاصفة السيتوكين تحدث في الأسبوع الثاني بعد الإصابة، وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة للمريض توخي الحذر وتصبح المراقبة المستمرة لحالته أمرًا بالغ الأهمية.

ومع ذلك، هناك بعض الخبراء الذين يعتقدون أن الوفيات الناجمة عن عاصفة السيتوكين في حالة مرضى كوفيد نادرة نسبيًا، حيث قال الدكتور فيليب مود الحاصل على الدكتوراه في الطب: "يبدأ الأطباء في إعطاء الأدوية المضادة للالتهابات دون الكثير من الأدلة التي قد لا تساعد المرضى في التعافي".