كورونا اليوم: أخطاء تحول الفيروس لمرحلة خطيرة.. واحذر هذه الأعراض الطارئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

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احذر هذه الأعراض الطارئة

على الرغم من أن علامات هذه العدوى في الجهاز التنفسي العلوي تبدأ في الظهور ببطء، إلا أن بعض الأعراض قد تشير إلى أنك بحاجة إلى عناية طبية فورية، وفقا لموقع timesofindia.

ألم في الصدر، آلام الحلق، صعوبة في التنفس، عدم القدرة على الاستيقاظ، أن تكون الشفاه والأظافر والجلد شاحب اللون الرمادي أو الأزرق، ضغط مستمر في الصدر.

كيف تتعرف على علامات ضيق التنفس

أصبحت حوادث صعوبات التنفس وانخفاض مستويات الأكسجين أمرًا شائعًا جدًا، في مثل هذه الأوقات، كما يقول الأطباء، من المهم بشكل مضاعف - معرفة علامات ضيق التنفس، ومتى تطلب المساعدة، وفقا لموقع timesofindia.

إذا كنت تعاني من صعوبات متكررة في التنفس، إذا كان عليك تقسيم الجمل للتحدث، تقطيع الكلمات بشكل متكرر، تغير لون الوجه، ارتباك عقلي ونبض منخفض أو عدم راحة في الصدر، مستويات تشبع الأكسجين منخفضة للغاية، -تغير لون الوجه / لون الشفاه مزرق، - قشعريرة في الأطراف.

أخطاء تحول كوفيد الخفيف إلى حالة خطيرة

هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تحويل كوفيد الخفيف إلى حالة خطيرة، وفقا لموقع indiatimes.

عندما تعيش في حالة إنكار أو نقص الوعي، بدء العلاج بالستيرويد مبكرًا جدًا، عدم استشارة أخصائي كوفيد في الوقت المناسب، الاختبار المتأخر، عدم تتبع الأعضاء الحيوية الخاصة بك، الانتظار طويلاً للحصول على تقرير اختبار كوفيد الخاص بك.

ما هي عاصفة السيتوكين المرتبطة بالعديد من وفيات كورونا

وفقًا لدراسة جديدة، فإن حوالي 20 إلى 30 بالمائة من المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بـ كورونا يصابون بمظاهر مناعية شديدة، تؤدي في بعض الحالات إلى عواصف خلوية "عاصفة السيتوكين"، مع تلف أعضاء يهدد الحياة وخطر كبير للوفاة، وفقا لموقع timesofindia.

ما هي عاصفة السيتوكين؟

من أجل فهم عواصف السيتوكينات، نحتاج أولاً إلى فهم ماهية السيتوكينات، وهي في الأساس بروتينات (بروتينات سكرية) تنتجها أنواع مختلفة من خلايا الجسم، إنها تساعد في العديد من وظائف الجسم والتي تشمل المناعة والاستجابات الالتهابية، ومع ذلك، يمكن أن تسوء الأمور بشكل رهيب إذا أطلق الجسم الكثير من السيتوكين، يمكن أن يؤدي إلى رد فعل يمكن أن يصبح قاتلاً، تسمى الظاهرة التي يطلق فيها الجسم الكثير من السيتوكين بـ" عاصفة السيتوكين"، يبدأ الجسم في مهاجمة خلاياه وأنسجته بدلاً من محاربة الفيروس، يقال أن العديد من المرضى المصابين بـ COVID-19 يتدفق الدم لديهم بمستويات عالية من بروتينات الجهاز المناعي، والتي تسمى السيتوكينات، يحدث هذا عادة في حالة أمراض المناعة الذاتية، في بعض علاجات السرطان، ووفقًا للدراسات، فإن شدة عاصفة السيتوكين التي يتسبب فيها كوفيد قوية جدًا.