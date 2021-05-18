لقاحا فايزر وموديرنا قد يمنعان الإصابة.. هل يختلف التعامل مع الكمامة بعد التطعيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

زفت دراسة جديدة أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا التي تصنعها شركتا فايزر وموديرنا.

ووفقا للدراسة، فإن لقاحي فايزر وموديرنا يقللان من خطر الإصابة بالفيروس بنسبة 94 بالمائة بعد تلقي الجرعتين، وفقًا لبيانات أكبر دراسة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حتى الآن، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الدراسة: "هناك ستة في المائة فقط من حالات كورونا من بين أكثر من 1800 من العاملين في مجال الرعاية الصحية كانت في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بإحدى لقاحات موديرنا وفايزر ".

تم تصميم الدراسة فقط لاختبار ما إذا كانت اللقاحات تمنع الأشخاص من الإصابة بأعراض كورونا، ولكن حقيقة أن جزءًا صغيرًا فقط من المجموعة التي أثبتت نتائجها إيجابية تم تطعيمها بالكامل، تشير إلى أن اللقاحات من المحتمل أن تمنع العدوى وانتقالها - وليس المرض فقط.

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، في بيان مصاحب للدراسة الجديدة: "قدم هذا التقرير المعلومات الأكثر إقناعًا حتى الآن عن أن لقاحات كورونا كانت تعمل كما هو متوقع في العالم الحقيقي ،هذه الدراسة، التي تمت إضافتها إلى العديد من الدراسات التي سبقتها، كانت محورية في تغيير المركز الأمريكي لتوصياته لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19. ''

هل يختلف التعامل مع الكمامة؟

كان من بين الأدلة التي اعتمد عليها مركز السيطرة على الأمراض في تحديث إرشاداته للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل، ليقولوا إن أولئك الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا يمكنهم الذهاب بأمان دون أقنعة وجه في الهواء الطلق أو في الداخل، مع بعض الاستثناءات بما في ذلك الأماكن المزدحمة مثل الطائرات والمواصلات العامة.

اعتمدت الدراسة على شبكة من أكثر من 500 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، تم تقليص بياناتها إلى 1،843 ممرضًا وطبيبًا وطاقم مستشفى مشاركًا، وجميعهم من المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للإصابة بكورونا أثناء العمل، من بين المجموعة، كان هناك ما مجموعه 623 شخصًا ثبتت إصابتهم بـ كوفيد، وكان لديهم عرض واحد على الأقل للعدوى، و 1220 شخصًا كانت نتيجة اختبارهم سلبية، فقط 40 من أصل 623 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس تم تطعيمهم بالكامل.

بعبارة أخرى، تم تطعيم ثلاثة في المائة فقط من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالتطعيم الكامل، مقارنة بـ 15 في المائة من الأشخاص الذين كانت نتائج اختبارهم سلبية، يشير ذلك (لكنه لا يثبت) إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أقل عرضة لخطر الإصابة بـ كورونا بخمس مرات، ويترجم إلى فعالية اللقاح بنسبة 96 في المائة.

ومع ذلك، فإن الدراسة لم تشمل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض، لذلك لا يمكن إثبات أن اللقاح يمنع العدوى.

64 شخصًا آخر ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس تناولوا جرعة أولى من لقاح فايزر أو موديرنا، كما حصل 241 شخصًا كانت نتيجة اختبارهم سلبية، إجمالاً، هذا يعني أنه حتى جرعة واحدة كانت فعالة بنسبة 82 في المائة ضد الوقاية من أعراض كوفيد.

كان الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالسلب أكثر عرضة بمرتين لتلقي الجرعة الأولى مقارنة بأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالأعراض، هذا أفضل بكثير مما تم العثور عليه في التجربة السريرية الخاصة بشركة فايزر، حيث بدا أن جرعة واحدة تمنع 52٪ فقط من الأعراض المرضية.

ومع ذلك ، وجدت بيانات المملكة المتحدة أن جرعة واحدة منعت حوالي 72 في المائة من الأمراض بعد 21 يومًا.

إلى جانب الدراسات الأخرى، كان البحث الجديد كافياً لإقناع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيمات الكاملة يمكن أن يصبحوا بلا كمامات ويكونوا أقل عرضة للإصابة بمرض كورونا.