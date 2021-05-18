فيروس كورونا.. لماذا التأثير على الرئة أشد خلال الموجة الثالثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع ارتفاع الحالات المصابة، يواصل فيروس كورونا المستجد، تأثيراته الغامضة والشديدة على جسم الإنسان، بالتزامن مع الموجة الثالثة لكوفيد-19.

وقال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفيات قصر العيني الفرنساوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، عبر فضائية إكسترا نيوز، إن التأثير على الرئة أشد خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

ويبقى السؤال.. لماذا تؤثر الموجه الثالثة من كوفيد-19 على الرئة؟

وفقا لموقع thehealthsite، يدخل فيروس كورونا إلى جسمك من خلال الفم والعينين والأنف وما إلى ذلك، وبعد دخوله إلى جسمك، يصل الفيروس إلى الجهاز التنفسي الذي يشمل رئتيك، ثم ينتقل الفيروس ببطء إلى مجرى الهواء، وهذا يختلف باختلاف تأثير الفيروس، فالبعض يصاب بكوفيد بدون أعراض أو خفيف أو متوسط أو شديد.

بالنظر إلى أن بعض الأشخاص قد يصابون بالفيروس وليس لديهم أدنى فكرة عن إصابتهم "كوفيد الخفيف"، ينتهي الأمر بالبعض الآخر في وحدة العناية المركزة، غير قادرين على التنفس وعلى جهاز التنفس الصناعي؛ لأن الفيروس يستهدف الرئتين "كوفيد الشديد"، ما يعني أن الالتهاب الرئوي مرتبط بحالات كورونا الشديدة.

عندما نفكر فيما إذا كانت الرئتان تعانيان من الفشل، فإننا نهتم على وجه التحديد بالأشخاص الذين ينتقلون من مرض خفيف إلى متوسط، إلى شديد أو حرج، يمكن إدارة المرض الخفيف إلى المتوسط في المنزل، يحتاج الأشخاص المصابون بمرض خطير إلى دخول المستشفى.

علامات تدهور وظائف الرئة بسبب كورونا

- سعال مستمر

السعال المفرط مرهق، ويقطع إمداد رئتيك بالأكسجين ويمكن أن يتسبب -رغم ندرته- في حدوث مشكلات خطيرة مثل كسور الضلوع أو حتى حدوث نزيف صغير في الدماغ، إذا كان سعالك يزداد سوءًا، فقد تكون هذه علامة تحذير على أن العدوى تتطور لتسبب التهابًا رئويًا شديدًا وشاملًا.

- ضيق شديد في التنفس

يمكن أن يحدث هذا عندما يبدأ الفيروس في الانتشار بسرعة ويمنع دخول الدم المؤكسج إلى الرئتين، ويؤدى هذا إلى مزيد من انخفاض مستويات الأكسجين، ويسبب مشاكل في التنفس، إذا كانت لديك هذه العلامات، فأنت بحاجة إلى الحصول على مساعدة طبية عاجلة؛ لأن هذه علامات على انتقال كورونا من عدوى متوسطة إلى شديدة.

-التهاب رئوي مرتبط بكورونا

أحد أكثر المضاعفات المخيفة، عندما يصاب الشخص بالفيروس، فإنه يضعف جدران الرئة ويسدها ويقلل من وصول الدم إلى الأعضاء في مثل هذه الحالة، يضطر الجسم إلى تعويض النقص وزيادة تناول الأكسجين، عندما تتلف الأكياس الهوائية، يحدث تدفق للسائل الذي يكون في الغالب مليئا بالخلايا والبروتين ويؤدي تراكم السوائل هذا إلى الالتهاب الرئوي، يُعرف هذا باسم متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

- آلام في الصدر

إذا أثر الالتهاب الرئوي على بطانة أنسجة الرئة -غشاء الجنب- فقد يتسبب في الإصابة بالتهاب الجنبة، ألم الصدر الجنبي هو ألم يشعر به الصدر عند الشهيق، كما يمكن الشعور به أحيانًا في البطن أو الرقبة أو الكتف، يمكن أن يتسبب الالتهاب الرئوي أيضًا في تراكم السوائل في الصدر -وهذا ما يسمى الانصباب الجنبي.

- إرهاق شديد

من الطبيعي أن تشعر بالتعب عندما تكون مريضًا، ومع ذلك، إذا أصبح التعب إرهاقًا كليًا، بحيث لا يمكنك التحكم في الاستحمام، أو عدم الرغبة في النهوض من الفراش أو ارتداء الملابس، أو فقدان الشهية، أو البدء في عدم الرغبة في الشرب، فهذه علامات على الإرهاق، هذا التعب الشديد ناتج عن شدة الفيروس في جسمك، يولد جسمك استجابة مناعية ضخمة، ينتج عن ذلك حمى وتعرق وسعال ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف، ويرجع التعب أيضًا إلى المجهود البدني لمحاولة التنفس.

إذا كان تعبك يتقدم ويصبح شديدًا، فهذه علامة على أن عدوى الفيروس التاجي أصبحت شديدة، والالتهاب الرئوي لديك يتفاقم، وتحتاج إلى طلب المساعدة العاجلة.

- جلطات دموية

قد يؤثر كورونا على تدفق الدم عبر الجسم، مما قد يزيد من ضغط الدم، ويسبب جلطات دموية.

- شفتيك زرقاء

إذا كانت شفتيك وأصابع يديك وقدمك تبدو زرقاء، فهذا علامة خطيرة على ضعف وظائف الرئة ويجب عليك الحصول على مساعدة طبية عاجلة، عندما تتنفس، توصل رئتيك الأكسجين إلى القلب وبقية الجسم، تفرز الرئتان أيضًا ثاني أكسيد الكربون في الهواء الذي تزفره، عندما يكون لديك التهاب رئوي حاد، مثل عدوى كورونا، فقد يفتقر جسمك إلى الأكسجين، كما أنه غير قادر على التخلص من ثاني أكسيد الكربون.

تهديد إضافي لأصحاب الأمراض المزمنة

يمثل الالتهاب الرئوي لكورونا تهديدًا إضافيًا للأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالات طبية أساسية:

- أمراض القلب والأوعية الدموية -تزيد الإصابة الشديدة بكورونا من الضغط على قلبك، حيث ينبض بقوة أكبر وأسرع بسبب العدوى، في محاولة للمساعدة في الأكسجين، وإحباطه بسبب الجفاف وزيادة المقاومة من محاولة ضخ الدم إلى أنسجة الرئة المريضة، هذا يزيد من احتمالية الإصابة بالذبحة الصدرية أو النوبة القلبية.

- مرض السكري: تتعطل السيطرة على مرض السكري دائمًا في أي عدوى حادة وخيمة ويصبح من الصعب إدارتها.

مرض الجهاز التنفسي المزمن: يعني انسداد الشعب الهوائية، غالبًا بسبب التدخين، أن المسالك الهوائية تالفة بالفعل وانسدادها.

ارتفاع ضغط الدم: يرتبط ارتفاع ضغط الدم بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويزيد من إجهاد القلب.

كيف تساعد الرئة على الشفاء من كورونا

- راقب مستوى تشبع الأكسجين لديك من خلال استخدم مقياس التأكسج لقراءة مستوى الأكسجين، يجب أن يكون دائمًا بين 94-100.

- افحص مستوى الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء بجسمك في الدم لضمان التدفق غير المقيد من وإلى الرئتين.

- تمارين التنفس التي تقوم بها لتوسيع رئتيك يمكن أن تساعد على التحسن بسرعة.

- مارس تمارين الجري الخفيف أو المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة، فقد تساعد رئتيك على العمل بشكل أفضل.

- الحفاظ على نظام غذائي جيد، بتضمين الموز والتفاح والطماطم والعنب (الفواكه والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة) في نظامك الغذائي.