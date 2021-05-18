فساتين زفاف لإخفاء ترهلات البطن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:35 مساءً - ترهلات البطن واحدة من المشكلات التي تزعج العروس عند اختيار فستان زفافها، وتقلقها من شكلها في الصور، خاصة عندما تصاحب الترهلات تجمع الدهون حول البطن، لذا تعرفي على تصميمات فساتين معينة تخفي ترهلات البطن وتساعدك في الحصول على أفضل إطلالة في ليلة العمر.

خامة الفستان:

تجنبي تماماً الفساتين ذات قصة حورية البحر

تظهر ترهلات البطن كلما كانت القماشة غير سميكة، وكان الموديل يأخذ وضع الجسم، لذا تجنبي التصميمات البسيطة قليلة التفاصيل والقصات المتماشية مع منحنيات الجسم، وابحثي عن فستان مشغول بداية من الوسط، يسحب العين عن البطن تماماً.

استعملي قماشات سميكة وأكثر صلابة، مثل التل والشيفون السميك، والتي لا تتأثر بثنيات قوام مرتديها، وبالتالي لا تظهر أي ترهلات، وتصنع بنفسها قالباً مثالياً لمرتديها، يمكنك من خلال هذه الخامة أن تختاري فستاناً بخطوط مستقيمة إن كنت لا تفضلين المنفوش.

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تصميم الفستان:

تأكدي من وجود حزام في فستان زفافك

أول تصميمات الفساتين التي عليك تجنبها هي فساتين عروسة البحر، والتي تتبع منحنيات الجسم بالكامل ثم تبدأ في الاتساع بعد الركبة، وهذه الفساتين تصب تركيز الناظر إليك إلى منطقة الوسط بالكامل، ولا يكون من المفضل استعمالها مع ترهلات البطن.

الأكمام المنفوشة تظهر القوام أرفع وتصرف الانتباه عن منطقة البطن

أما التصميم الأنسب لك فهو تصميم الـ princess cut وهو تصميم معتمد على فساتين الأميرات عبر العصور، والتي تتميز بتنورة ضخمة تبدأ عند الوسط، وهي أفضل حل لإخفاء النصف السفلي من البطن تماماً، وبالتالي تقليل أي ظهور للترهلات، وهي مثالية للجسم الكمثري، الذي تتجمع فيه الدهون في النصف السفلي من الجسم، حيث تضمن لك التنورة الواسعة عدم ظهور أي تفاصيل للجسم من بعد الصدر والوسط.

تأكدي من وجود حزام في فستان زفافك

من التصميمات الجديدة التي تفيدك إن كانت ترهلات البطن بسيطة، هي الفساتين ذات التنورتين، والتي تكون على شكل تنورة مستقيمة، ولها حزام حول الوسط، من هذا الحزام تركب تنورة مشغولة بالخرز وذات قوام سميك ومتماسك، هذه التنورة الإضافية ستخفي أي ترهلات تظهر عادة من الجانبين، وتسمى الـ muffin tops، لتحصلي على مظهر أنيق دون تنورة كبيرة أمامية تعيق حركتك.

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تفاصيل الفستان:

اختاري خامة قماش سميكة لا تصف انحناءات الجسم

الأكتاف والنصف العلوي للفستان من أهم التفاصيل التي عليك الانتباه لها، فهي تصرف النظر عن الوسط والبطن، وتجذب عين ضيوفك إلى الجزء العلوي للفستان، لذا إذا كنت تعانين من ترهلات البطن، فجربي التصميمات التالية:

الكتف المنفوش.

الأكتاف المطرزة بالسنون الذهبية.

الأكتاف المحشوة بالإسفنج الرفيع والمزينة بالكسرات.

الصدر المطرز بالكامل.

الوشاح المنسدل من كتفي الفستان على الظهر.

الأحزمة على البطن.

الحزام الكبير الذي يخفي منتصف البطن بالكامل وأي خط ينتج تحتها.

كل هذه التفاصيل تجعل نصفك العلوي محط النظر، مما يعطي وهماً لمن يراك أنك فقدت بعض الوزن حول الوسط.

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