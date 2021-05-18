فساتين صيفية منعشة من سنتيا صمويل

وقد اخترنا لك إطلالة ساحرة من ديور تتمثل في فستان من الدنيم يتميز بأكمام قصيرة وتنورة منفوخة وقد زينت سنتيا صمويل خصرها بحزام عريض جلدي يشبه الكورسيه من ديور. ورفعت شعرها على شكل كعكة عالية لتعزيز بساطته ولإبراز تفاصيل قصته التي تضفي طولاً على قامتها المتوسطة وتمنحها الرقي الذي تسعى اليه.