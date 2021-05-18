فساتين صيفية منعشة من سنتيا صمويل

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:35 مساءً - تتميز الممثلة والمؤثرة سنتيا صمويل بأسلوب خاص في اللباس واختيار الإطلالات فهي تجمع الخريف والشتاء في إطلالة واحدة أنيقة لا تشبها شائبة. لنتعرف على خمس إطلالات صيفية من فساتين منعشة اختارتها الحسناء لتتألق من خلالها في الموسم الصيفي.
5 فساتين صيفية منعشة
-
اختارت سنتيا صمويل فستاناً يعود الى طراز الثمانينات من القرن الماضي بأكتافه الضخمة وياقته الجريئة وفتحته العالية والتي تذكرنا بفساتين الكسندر فوتييه. اختارت سنتيا فستاناً من الكريب الأحمر المزود بعقدة من الأمام.
-
اختارت سنتيا لوناً يحاكي تدرجات المحيط من الأزرق الفيروزي الى الازرق السماوي والمحيطي وقد امتزج الريش بفستانها الأزرق المطبع والذي يتميز بتنورته الضخمة وقد سرحت شعرها على شكل شينيون عالي مع اعتماد اكسسوارات بسيطة.
-
اختارت سنتيا إطلالة صيفية منعشة تمثلت بـ فستان أبيض من القطن المطرز بالأسود ويزدان بأكمام طويلة ترفل بالتخاريم التي تغني الستايل الخاص بها. وما ميزه تلك الجزمة الشتوية التي انتعلتها وشكلت تناقضاً حذاباً مع الفستان الصيفي. وتميزت سنتيا بمكياج أصفر ذهبي مضيء أبرز سحنتها.
-
تألقت سنتيا بفستان راق زهري متموج بدرجات متفاوتة من الباستيل الى الوردي وهو مطرز بزهور منمقة من تصميم جورج حبيقة. وقد حملت بيدها حقيبة كروية مطرزة بالأحجار الزهرية وانتعلت حذاء على شكل t strap shoes.
-
وقد اخترنا لك إطلالة ساحرة من ديور تتمثل في فستان من الدنيم يتميز بأكمام قصيرة وتنورة منفوخة وقد زينت سنتيا صمويل خصرها بحزام عريض جلدي يشبه الكورسيه من ديور. ورفعت شعرها على شكل كعكة عالية لتعزيز بساطته ولإبراز تفاصيل قصته التي تضفي طولاً على قامتها المتوسطة وتمنحها الرقي الذي تسعى اليه.
تابعي المزيد: الملكة ماكسيما تطفئ شمعة الخمسين في كامل أناقتها