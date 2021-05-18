كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:35 مساءً - الأظافر الجميلة، تُعدّ إحدى العلامات الدالة على جمال المرأة وأناقتها. لذا، تُعير معظم النساء اهتماماً بأظافرها بشكل مستمر للحفاظ على جمالها، وشكلها، وعدم تعرضها الى الكسر أو التشقق وذلك باستخدام مبرد الأظافر، الذي يعتبر خطوة ضرورية لا يُمكن الاستغناء عنها للحصول على أظافر أنيقة وجذابة. وتتعدّد أنواع مبارد الأظافر وتختلف أشكالها مما يجعل المرأة تقع في حيرة من أمرها لاختيار المبرد الأنسب.

تعرّفي مع "الخليج 365.نت" على أنواع مبارد الأظافر وأفضلها، من أجل جمال شكل أظافر يديك وقدميك:

أنواع مبارد الأظافر وطرق استخدامها

أنواع وأشكال مبارد الأظافر

إليك، أنواع وأشكال مبارد الأظافر وطرق استخدامها وفق الحاجة .

مبرد أظافر زجاجي

مبرد أظافر زجاجي من أفضل أنواع المبارد

يُعدّ مبرد الأظافر الزجاجي بحسب خبراء تجميل الأظافر، أنَّه من أفضل أنواع المبارد؛ كونه لطيف وناعم على الأظافر ولا يتسبب فى تشققها او تقشرها. كما أنَّه يحافظ على المانيكير اثناء استخدامه، وهو عبارة عن قطعة زجاج يتمّ تسخينها حتى تصبح قوية لا تتكسّر في حال وقعت على الأرض، كما أنَّ هذا النوع يُغلق رأس الظفر، ممّا يمنع الأوساخ في التغلغل داخل الظفر، ولا يمكن أن تنمو البكتيريا على سطح المبرد كونه زجاجي، الأمر الذي لن يضر الأظافر.

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مبرد أظافر الكتروني

مبرد أظافر الكتروني لتنظيف الأظافر وإزالة الجلد الميت

هو عبارة عن مبرد أظافر الكتروني، وله بعض الملحقات والغيارات التي تستخدم حسب الحاجة. ولكن من أهم القطع الأساسية والمشتركة في أكثرية الأنواع من المبارد الالكترونية هي:

قطعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويستخدم لإزالة الجلد الميت الذي غالباً ما يتكوّن حول الأظافر.

قطعة لتقليم الأظافر وتنظيفها.

قطعة لصنفرة الأظافر وتشكيلها.

قطعة لتلميع الأظافر وهي اللمسة الأخيرة.

مبرد أظافر حديد

مبرد أظافر حديد يعتبر من المبارد القاسية التي قد تُسبب تشقق الأظافر

يُعد هذا النوع من أكثر أنواع المبارد انتشاراً؛ إذ أن أغلبية النساء تقوم بشراء هذا النوع من المبارد، وهو مصنوع من رقائق صغيرة من المعدن ملتصقة بعصا من الورق المقوي، ما يؤدي إلى تساقط فتات صغيرة من المعدن عند البرد. وعند استخدام هذا النوع من المبارد، يتمّ ترك رأس الظفر مفتوحاً، ما يسبّب في احتجاز الأوساخ بداخله. لذا، يُعد من أسوأ أنواع المبارد؛ لأنه قاسي جداً على الأظافر. وبالتالي، يؤدي الى تقصفها و تقشرها.

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مبرد أظافر فلين

مبرد أظافر فلين لتشكيل شكل الظفر المناسب

سطحه ليس بالخشونة الكافية لتمكنّك من الحصول على التشكيل المناسب لأظافرك، وهو مصنوع من مادة الفلين، ويُستخدم لتنعيم الأظافر فقط إذا كانت معرّضة للتشققات أو تقشر مفاجئ.



مبرد أظافر مكعب

مبرد أظافر فلين يستخدم لتشكيل الشكل المناسب

هو عباره عن مبرد أظافر 4 × 1 لأنه له 4 جوانب وهم:

الجانب الاول: لبرد وتنظيف الأظافر.

الجانب الثاني: لتنعيم الأظافر.

الجانب الثالث: لصقل الأظافر.

الجانب الرابع: لتلميع الأظافر.

مبرد أظافر خشبي

مبرد أظافر خشبي

هذا النوع من المبارد مصنوع من الخشب الرقيق، ويتوفّر بعدة خشونات مختلفة تناسب جميع أنواع الأظافر. وهو يتناسب أكثر مع أظافر القدم؛ لطبيعتها الصلبة أكثر من أظافر اليدين.

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مبرد الورق المقوي

يُفضّل التخلّص من مبرد الورق المقوي بعد كل استخدام

قد تتغلغل الأوساخ داخل هذا المبرد بسبب الطبيعة المسامية للورق المقوي، ما يؤدي إلى نمو الفطريات والبكتيريا على الظفر. لذلك من المفضّل التخلّص منه بعد كل استخدام، كما أنَّ استعمال هذا النوع من المبرد، يترك رأس الظفر مفتوحاً بدلاً من أن يكون مغلقاً، تماماً مثل مسامات الوجه.



طريقة صنع مبرد أظافر في المنزل

طريقة صنع مبرد أظافر في المنزل

يمكنك صنع مبرد منزلي خاص بك عن طريق إحضار بعض الأدوات وهي:

عود خشب عريض.

مقصّ.

ورقة صنفره ناعمة.

صمغ أو غراء.

الطريقة:

قومي بتوزيع الغراء على العود الخشبي، وألصقي ورق الصنفرة جيداً على العود الخشبي من جميع الجوانب، ثم قصّي الزيادات من ورقة الصنفرة حتى تصبح متساوية مع العود الخشبي من جميع الجوانب.

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العلاجات المنزلية للعناية بالأظافر

طرق العناية بالأظافر

الزيوت الطبيعية

استخدمي الزيوت التي تحتوي على مكوّنات طبيعية مثل زيت الزيتون؛ لتحسين نموّ أظافركِ، من خلال نقعها فيه مدة خمس دقائق؛ كي يعمل على ترطيب أظافرك وتقويتها، أو امزجي معلقتين كبيرتين من زيت الزيتون و10 قطرات من عصير الليمون، ثم ادهني أظافرك بهذا المزيج.

الأفوكادو

يُعدّ الأفوكادو واحداً من أفضل المرطّبات الطبيعية الفعّالة في حماية الأظافر من التلف؛ لاحتوائه على كمية من الدهون الصحية، وفيتامين E والبروتين، وذلك من خلال مزج ملعقة واحدة كبيرة من لب الأفوكادو وزيت جوز الهند، ووَضْعها على أظافرك بضع ساعات، ثم غسلها بالماء الفاتر.

الليمون

يتميّز الليمون بخصائص مفيدة للعناية بالأظافر

يُعزّز الليمون نمو الأظافر ويمنع اصفرارها، وذلك من خلال وَضْع كميات متساوية من عصير الليمون وزيت الخروع أو زيت الأرغان، ثمّ نَقْع أظافركِ بهذا المزيج مدة 10 دقائق. وتُكرر هذه العملية 3 مرات أسبوعياً للحصول على نتائج أفضل.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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