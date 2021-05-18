كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:35 مساءً - تختلف العلاجات الطبيعية التي تعنى بالعناية بالبشرة والتخلص من المشكلات التي تؤرق جمال المرأة، ولعلّ أبرزها ماسك الطين المغربي مع الزبادي الذي يحظى بشعبية كبيرة، ويدخل في صناعة العديد من المستحضرات التجميليّة والطبيّة للعناية بالبشرة. ويعدّ من أكثر الأقنعة التي تترك أثراً سحرياً على البشرة؛ إذ يعمل على تفتيح لون البشرة، وإعطائها الحيويّة والنضارة، ويُقلّل من ظهور حبّ الشباب بسبب قدرته على إزالة الدهون الزائدة.

ماسك الطين المغربي مع الزبادي لبشرة صافية

ماسك الطين لعلاج مشكلات البشرة ومنحها النضارة والإشراق

إليك، طريقة تحضير ماسك الطين المغربي وكيفية استخدامه للتخلص من جميع مشكلات البشرة ومنحها النضارة والإشراق.

ماسك الطين المغربي والزبادي

يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة، وتقليل ظهور الحبوب لاحتواء الزبادي على مضادّات طبيعيّة للبكتيريا والفطريّات.

نمزج ملعقة من الطين المغربي وملعقة من الزبادي مع بعضها البعض حتى تُصبح مزيجاً متجانساً، ونضع المزيج على البشرة، ونتركه لمدّة خمسة عشر دقيقة، ثمّ نشطف بالماء الدافئ.

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ماسك الطين المغربي والعسل

يعمل هذا الماسك على التخلص من اصفرار الوجه وشحوبه، وجعله أكثر نضارةً ونعومةً، ويُكرّر تطبيقه على الوجه مرة واحدة بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تُخلط ملعقتان من الطين المغربي، وملعقة صغيرة من العسل، مع بعضها البعض بشكلٍ جيد، ثم يوضع الماسك على وجه نظيف، ويُترك حتى يجفّ الماسك تماماً، ثم يُغسل الوجه جيداً بالماء البارد، ويُجفف جيداً، ثم تُغمر قطعة قطن بماء الورد، وتُمرر على الوجه.



ماسك الطين المغربي والزيوت الطبيعية

ماسك الطين والزيوت الطبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

يعمل هذا الماسك على جعل البشرة أكثر نعومة وبالأخص البشرة الجافة والمتهيّجة.

تُخلط ملعقتان كبيرتان من الطين المغربي، وملعقتان صغيرتان من ماء الورد، ونصف ملعقة من زيت الجوجوبا، وقطرة من زيت البابونج، وقطرة من زيت الورد مع بعضها البعض بشكل جيد، ثم يوضع الخليط على وجه نظيف، ويُترك لمدة 20 دقيقة، ثم يُغسل الوجه بالماء الدافئ، ويُجفف جيداً، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يفضّل إضافة زيت الجوجوبا إذا كانت البشرة تعاني من رؤوسٍ سوداء، فيُنصح بعمل الخليط بدون الزيت، ووضعه على المناطق المتأثرة بالرؤوس السوداء بعدها تتم إضافة الزيت، وإكمال فرد الخليط على باقي الوجه.

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مقشّر الطين المغربي والشوفان

يُعتبر الطين مُقشراً طبيعياً للبشرة، حيث يُشكِّل طبقة تلتصق بالخلايا الميتة وتزيلها، ويُطرّي ويُرطّب البشرة، ويُفتحها ويزيد من إشراقها.

تُخلط ملعقة كبيرة من الطين المغربي، وملعقة كبيرة من الشوفان، وخل التفاح مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتكوّن عجينة، ثم توضع العجينة على الوجه، ويُفرك لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم يُترك الوجه 5 دقائق إضافية ليجفّ الخليط تماماً، بعدها يُغسل الوجه بالماء ويُجفف جيداً، ويُكرّر ذلك مرة واحدة بالأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة.

أنواع الطين المغربي

الطين المغربي وخصائصه

يُستخدم الطين للتداوي والعلاجات المختلفة للبشرة منذ قديم الأزل، ويُضاف إلى بعض مستحضرات التجميل وواقيات الشمس وبعض العلاجات، وهو يُعزز من إنتاج الكولاجين ويحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات، وله قوة امتصاص عالية فيمتص الزيوت والسموم عند تطبيقه على الجلد، ويُشكل طبقة واقية تمنع فقدان الرطوبة الطبيعية.

الطين الأبيض: يمتاز بقِلَّة امتصاصه مقارنة بالطين الأخضر، وهو يخلّص الجسم من السموم والجراثيم المختلفة، وينصح باستخدامه لأصحاب البشرة الحساسة والجافة.

الطين الأخضر: يحتوي الطين الأخضر على أكسيد المغنيسيوم، ويعتبر من أكثر أنواع الطين استخداماً لذوي البشرة الدهنية، حيث يحدّ من الإفرازات الدهنية المختلفة.

الطين الأحمر: يستمّد لونه من أكسيد الحديد، حيث يُجدّد الخلايا في الجسم، ويُقلّل تراكم الخلايا الميتّة على البشرة، ويمكن استخدامه لأصحاب البشرة الحساسة، والجافة، والعادية.

الطين الأصفر: يحتوي الطين الأصفر على كميةٍ كبيرةٍ من الأملاح، فهو يزود الخلايا بالأكسجين اللازم، ويمكن استخدامه لأصحاب البشرة الدهنية، والعادية.

الطين الزهري: يتكون من الطين الأحمر، والطين الأبيض، ويمدّ خلايا الجسم بالحيوية اللازمة، ويمكن استخدامه لأصحاب البشرة الحساسة.

الطين الأزرق: يُخلص البشرة من الأوساخ والجراثيم المختلفة، ويمكن استخدامه لجميع أنواع البشرة.

الطين الرمادي: يُقلِّل آلام المفاصل وتمزقها، ويستخدم بكثرة في المجالات الطبية.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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