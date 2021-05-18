دليل كامل للحفاظ على العطر لأطول فترة ممكنة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:35 مساءً - اذا كنت من عشاق العطور، فلا بد أنك تمتلكين عدداً لا بأس به من العطور النسائية العالمية باهظة الثمن، لكن هل تعملين على تخزين العطور الخاصة بك بالطريقة الصحيحة؟ حيث تؤدي الأخطاء في تخزين العطور والاحتفاظ بها لفترة طويلة الى افساد رائحتها والحاق الضرر بها. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك الدليل الشامل والكامل لتخزين واستخدام العطور بطريقة صحيحة لتضمني أن تبقى رائحتها جذابة حتى آخر قطرة منها.



ترك زجاجة العطر مغلقة حتى الاستخدام الأول

لا تفتحي العطر قبل استخدامه



تقوم كثيرات من النساء بفتح زجاجة العطر وشم رائحته لحظة شرائه، لكن هذا خطأ كبير، حيث يؤدي تسرّب الأوكسيجن الى داخل زجاجة العطر، الى التخفيف من رائحة العطر وتأكسدها. بالتالي، اتركي زجاجة العطر مغلقة حتى تقرري البدء باستخدامه بشكل يومي.

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تخزين العطر في مكان مظلم وجاف

لا تعرضي العطر للرطوبة وضوء الشمس



ضوء الشمس والعطور عدوان لدودان، فعندما يضرب ضوء الشمس زجاجة العطر، يكسر الصيغة الجزيئية للعطر، مما يؤثر سلباً على رائحته، ويزداد الأمر سوءاً عندما تكون بطانة الزجاجة مصنوعة من البلاستيك. ولتجنب ذلك، قومي بتخزين عطورك في مكان مظلم وبارد. كذلك، احرصي على تخزين العطور في مكان جاف، اذ ان الرطوبة تتسبب في تفاعلات كيماوية غير مرغوب فيها، تؤدي بدورها الى اتلاف العطر، بالتالي تجنبي تخزين العطر في الحمام أو أي مكان رطب ومعرض للتقلبات في درجات الحرارة.

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الاحتفاظ بالعطر في علبته الأصلية

احتفظي بالعطر في عليته الاصلية



حاولي دائماً أن تحتفظي بالعطر داخل علبته الأصلية حتى لو بدا الورق المصنوعة منه هشاً، فهو صُمم ليزيد من عمر رائحة العطر والحفاظ عليها قوية وجذابة لأطول وقت ممكن.

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عدم ترك غطاء العطر مفتوحاً

أغلقي زجاجة العطر بإحكام



اياك أن تتركي غطاء زجاجة العطر مفتوحاً بعد الاستخدام، وتأكدي دائماً من أنه مغلق بإحكام، لأنه اذا ظلت الزجاجة مفتوحة لفترة طويلة فسيفقد العطر توازن الملاحظات فيه، وتتبخر رائحته شيئاً فشيئاً.

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عدم رجّ زجاجة العطر

لا تهزي زجاجة العطر قبل استخدامه



تجنبي دائماً القيام برجّ أو هز زجاجة العطر الخاص بك، لأن هذه الخطوة الخاطئة تؤدي الى تأكسد العطر بفعل الفقاعات التي تتشكل نتيجة هز العطر، فتتكسر المركبات الكيماوية الدقيقة في العطر، مما يؤدي الى افساد رائحته.

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