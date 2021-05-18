قبل محاكمتها بتهمة الإتجار في البشر.. رد فعل غريب من حنين حسام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت جلسات قضية الاتجار بالبشر المتهمة فيها فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، قائمة حتى الآن؛ إذ انعقدت اليوم جلسة محاكمة في محكمة الجنايات الاقتصادية للمتهمة رفقة مودة الأدهم، المحبوسة على ذمة القضية، في اتهامات جديدة تتعلق بالاتجار في البشر، بتهمة استغلال أطفال في مقاطع الفيديو التي كانت تقدمها عبر تطبيقي «انستجرام» و«تيك توك»، تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقها.

رد فعل غريب من حنين حسام

وقبل موعد انعقاد جلسة المحاكمة اليوم، قررت فتاة التيك توك حنين حسام، مفاجئة متابعيها برد فعل غريب؛ إذ حذفت صورها نهائيًا من موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، كما توقفت عن نشر المقاطع عبر موقع الفيديوهات «تيك توك».

واكتفت حنين حسام، بوضع آية من القرآن الكريم: «ألا بذِكر الله تطمن القلوب»، مع وضع توصيف لعملها «بلوجر».

براءة حنين حسام

وفي منتصف يناير الماضي، قبلت محكمة الجنح المستأنفة، الاستئناف المقدم من حنين حسام على حكم حبسها وتغريمها بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق من خلال نشر فيديوهات تؤدي فيها حركات راقصة خارجة عن الآداب العامة، وقضت المحكمة في حكمها بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة، والقضاء ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.

الإتجار بالبشر

وبحسب مصدر قضائي، فإن النيابة العامة حققت معها في قضية الاتجار بالبشر قبل عدة أشهر، وأخلت سبيلها على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وأخلي سبيلها بالفعل، بينما ظلّت رفيقتها مودة الأدهم محبوسة على ذمة القضية، وجدد الحبس لها حتى صدر قرار إحالتها اليوم.

ولازالت حنين حسام، تُحاكم في قضية الاتجار بالبشر، بتهمة استغلال أطفال في مقاطع الفيديو التي كانت تقدمها عبر تطبيقي «استجرام» و«تيك توك».