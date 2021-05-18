نهال نور: كنت بصحى على صوت القصف في فلسطين.. وعهد التميمي بطلة أتمنى تجسيدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استحوذت على الاهتمام الشعبي والإعلامي في جميع بقاع العالم، حينما كانت في الحادية عشر من عمرها وهي تهدد جنديًا إسرائيليًا باللكم، وفي مشهد آخر وهي تعض يد آخر كان قد احتجز شقيقها لاشتباهه بأنه كان يلقي الحجارة على الجنود الإسرائيليين، وهي في الرابعة عشر من عمرها، وقفت أمام الظلم والاحتلال حتى لقنت جنديًا ثالثا درسًا وهي تصفعه على وجهه، هكذا ضربت الفلسطينية عهد التميمي، مثالًا للشجاعة وأصبحت أيقونة وطنية بالنسبة للفلسطينين ولجميع الفتيات في المحاربة عن تراب بلدها.

كانت الفنانة الشابة نهال نور، واحدة ممن سمعت وتعلق ذهنها بالشابة الفلسطينية عهد التميمي، وشاركت في مسلسل «النهاية»، ضمن السباق الرمضاني لعام 2020، للفنان يوسف الشريف، الذي تدور أحداثه حول التنبؤ بزوال إسرائيل بعد تفكك الولايات المتحدة، وتحرير القدس التي انتهت بسرعة وتسببت في تدمير إسرائيل، بعد أقل من 100 عام، بحلول عام2120.

كانت الموهبة الشابة خلال العمل تجسد دور«ريناد»، والتي أخذت الشابة الفلسطينية عهد التميمي، قدوة وأيقونة لها خلال المسلسل.

وروت الفنانة نهال نور، خلال حديثها لـ«الوطن»، كواليس اختيار المناضلة عهد التميمي، مرجع وأيقونة لها، والتي كشفت عنها بالتزامن مع الأحداث الراهنة والتي تحدث في فلسطين، جراء القصف والاعتداء الإسرائيلي على أهل الشيخ جراح.

نهال نور: استعنت بشجاعة وروح عهد التميمي في مسلسل النهاية

وقالت نهال نور: «في مسلسل النهاية كان هناك مشهد بعد تجنيد ريناد من مؤنس عشان تساعدهم يقبضوا على الروبوت زين، واللي قام بيه الفنان يوسف الشريف، ولما أستاذ ياسر سامي المخرج، حكالي قصة المسلسل وإن القدس هتبقى اتحررت وريناد وقفتها قصاد الناس اللي بتظلمها وشخصية مؤنس، اللي قام بيها الفنان أحمد وفيق، الذي كان يقوم بدور مسؤول عن الأمن في القدس، كانت أول شخصية خطرت على بالي هي عهد التميمي، وقررت أخد شجاعتها وروحها كمرجع للدور».

«من وأنا صغيرة بسمع عن عهد التميمي وكانت بمثابة أيقونة ليا ولأي شخص في العالم، كونها تحاول الانتصار على الظالمين وقاهري فلسطين»، بهذة العبارة واصلت الفنانة الشابة، حديثها، قائلة: «أُعجبت بها حينما صفعت جندي إسرائيلي على وجهه، من وأنا صغيرة كنت بسمع أخبار عن الأحداث في غزة».

كنت بصحى على أخبار القصف في غزة

الشابة «نهال نور»، ترجع أصولها للسورية والجزائرية، روت كواليس أحداث فلسطين والوضع بها، موضحة: «كنت بصحى على صوت أخبار القصف في غزة وبخاف أنام بالليل وحاسة إن السقف ممكن يقع زي ما بيحصل فيهم».

حديث نهال نور عن عهد التميمي: فخورة بها وأتمنى تجسيد قصتها

وعن أسباب تعلقها بالفلسطينية عهد التميمي، قالت نهال: «اتبنت قضية بلدها، وسمعت عن ورأيت ضحكاتها في الصور وقت اعتقالها، وهي تقف جنب ظباط العدو، وأكملت دراستها وانهت الثانوية العامة، رغم اعتقالها، هي شافت كم الظلم والقهر من صغرها».

واختتمت الشابة مؤكدة: «أتمنى تجسيد دور وشخصية عهد التميمي يوما ما، ولو رأيتها على الحقيقة سأقول لها إن العالم كله فخور بها».