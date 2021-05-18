الامارات | بعد البيض المجاني والقسائم.. الصين تشجع على اللقاح ب "الهيب هوب"

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد البيض المجاني والقسائم.. الصين تشجع على اللقاح ب "الهيب هوب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد البيض المجاني والقسائم الشرائية، لجأت السلطات الصينية إلى الموسيقى لمحاولة تشجيع المترددين على تلقي اللقاح، ونشرت مقطع فيديو لموسيقى "الهيب هوب" من أجل الترويج لحملة التحصين ضد كوفيد-19.

والفيديو الذي يضم لازمة "تلقى اللقاح بسرعة" الدامغة، نشرته وزارة الصحة في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب) على الشبكات الاجتماعية وقد حصل على آلاف "الإعجابات". ويظهر الفيديو شخصا يرتدي معطفا أبيض بين طاقم تمريض فيما يقول "العالم كله يتهافت لتلقي اللقاحات الصينية، والبلدان الأخرى تنتظرها ليلا ونهارا".

على الصعيد الوطني، تم إعطاء أكثر من 421,9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. ورغم أن الرقم يبدو مثيرا للإعجاب، فإن حملة التحصين كانت بطيئة في الصين إذ أعاقها وضع وبائي تمت السيطرة عليه وعدم وجود شعور بين السكان بأن اللقاح ضروري.

وبحلول منتصف مايو، تلقى حوالى 30 % من سكان الصين الجرعة الأولى من لقاح يعطى بجرعتين. لكن السلطات تحاول تسريع حملتها بهدف تلقيح 40 % من السكان مايعادل 560 مليون شخص)، بحلول يونيو المقبل.

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