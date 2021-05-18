عندها فرط حركة واطردت من مدرستها.. 9 معلومات عن جانا عمرو دياب «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت جانا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، لأزمة كبيرة تحدثت عنها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حدثت في العاصمة البريطانية لندن، مع مدرستها السابقة.

ودونت ابنة الفنان منشورًا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تروي من خلاله كواليس ما حدث معها، والتي أجبرتها إدارة مدرستها في لندن، على تركها، بسبب معاناتها من الاصابة بمرض فرط الحركة «ADHD»، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.

وتصدرت ابنة الفنان عمرو دياب، محركات البحث «جوجل»، والتريند، ويُقدم «هُن»، أبرز المعلومات عن جانا دياب، خلال السطور التالية.

- جانا دياب هي آخر أبناء الفنان عمرو دياب.

- جانا دياب، من مواليد عام 2001، وتبلغ من العمر 20 عاما.

- غادرت القاهرة وهي في العاشرة من عمرها، وتعتبر الابنة المدللة لوالدها.

- شقيقة كنزي دياب الصغرى، والتي تجمع بينهن ملامح كبيرة ومتقاربة في الشكل.

- ابنة الفنان عمرو دياب من السعودية زينة عاشور.

- من أكثر أبناء الهضبة عشقًا للموسيقى؛ إذ حضرت مع والدها أكثر من مرة تسجيل أغنياته في ألبوماته الماضية بلندن.

- شاركت والدها الغناء خلال ألبومه الجديد «سهران»؛ إذ غنت مقطع باللغة الإنجليزية في أغنية «جميلة».

- دائما ما تثير جانا دياب، الجدل حولها بسبب ملابسها الجريئة، وكانت أثارت الجدل بعدما نشرت عدة صور لها عبر حسابها على «انستجرام».

- وأثارت ابنة الفنان عمرو دياب، الجدل مرة أخرى، بنشرها عددًا من الصور التي جمعتها بشاب وهي تحتضنه، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وخلال التعليقات، وجه الكثير من المتابعين لها الانتقادات والتساؤلات حول علاقتها بهذا الشاب؛ إذ جاء من بينها: «ده خطيبك ده ولا إيه؟، أومال بابا فين؟».