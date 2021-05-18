يسبب الشعور بالخجل.. معلومات عن المرض الثاني لـ جانا عمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب «جانا»، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بالكشف عن أزمتها الخاصة مع مدرستها في لندن، إثر إصابتها بمرض فرط الحركة، والقلق الهلعي.

تفاصيل أزمة جانا عمرو دياب

وخلال منشور بالإنجليزية، أوضحت جانا دياب أن إدارة مدرستها في لندن، التي تدعى «queens gate school» أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة «ADHD»، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.

وقالت ابنة عمرو دياب، إنها التحقت بالمدرسة في الصف الثامن، وتم نصحها بتركها ومغادرتها في الصف الثاني عشر، عقب تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ADHD ونقص الانتباه، فضلا عن اضطراب القلق الهلعي «anxiety»، ما عرضها إلى معاناة وصعوبة بالغة في متابعة دروسها، ما أدى إلى عدم تسليمها لواجباتها المدرسية في مواعيدها المطلوبة، الأمر الذي سبب لها الإحراج وسط زملائها.

ما هو اضطراب الهلع أو القلق الهلعي؟

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الهلع من نوبات خوف مفاجئة ومتكررة تستمر لعدة دقائق أو أكثر، تسمى بنوبات الهلع؛ إذ تتسم تلك اللحظات بالخوف من كارثة أو فقدان السيطرة حتى في حالة عدم وجود خطر حقيقي، حسب موقع «nimh.nih».

وقد يكون لدى الشخص أيضًا رد فعل جسدي قوي في أثناء نوبة الهلع؛ إذ يمكنه أن يشعر وكأنه يعاني من نوبة قلبية، ويمكن أن تحدث نوبات الهلع في أي وقت، ويخشى الكثير من الأشخاص المصابين باضطراب الهلع من احتمال تعرضهم لنوبة أخرى ويخافون منها.

وقد يصاب الشخص المصاب باضطراب الهلع بالإحباط أيضا، فضلا عن شعوره بالخجل لأنه لا يستطيع القيام بأعمال روتينية عادية مثل الذهاب إلى المدرسة، أو العمل، أو الذهاب إلى متجر البقالة أو القيادة.

أسباب الإصابة بالقلق الهلعي

ينتشر اضطراب الهلع أحيانًا في العائلات، لكن لا أحد يعرف على وجه اليقين سبب إصابة بعض أفراد الأسرة به بينما لا يعاني الآخرون.

ووجد الباحثون أن عدة أجزاء من الدماغ، بالإضافة إلى العمليات البيولوجية، تلعب دورًا رئيسيًا في الخوف والقلق؛ إذ يعتقد البعض أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهلع يسيئون تفسير الأحاسيس الجسدية غير الضارة على أنها تهديدات.

أعراض القلق الهلعي

- حدوثة نوبات هلع مفاجئة ومتكررة ناتجة عن قلق وخوف شديدين.

- شعور بالخروج عن السيطرة، أو الخوف من الموت أو الموت الوشيك.

- خفقان القلب.

- التعرق.

- القشعريرة.

- الارتجاف.

- مشكلات في التنفس.

- آلام في الصدر والمعدة.

- الغثيان.

كيف يعالج القلق الهلعي؟

- ضرورة العرض على طبيب مختص.

- الالتزام بجلسات العلاج النفسي والأدوية أو كليهما.