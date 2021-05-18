«سوزي».. طفلة فلسطينية أوجعت قلوب الملايين: ظلت تحت الأنقاض 10 ساعات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجع وألم كبير احتل القلوب بعد الأحداث والاعتداء الذي سيطر على فلسطين، خاصة حي الشيخ جراح، في شهر رمضان الكريم، ولايزال أهلها تحت الحصار والقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

الكثير من دول العالم متضامنين مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من القصف ومن الدمار والخراب جراء الاحتلال الإسرائيلي، وكان من بينهم المطرب الفلسطيني محمد عساف، الذي يتحدث عما حدث في بلده وشعبه، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بنشر فظائع وجرائم الإحتلال الإسرائيلي، ولعل من أبرز القصص التي شاركها قصة الطفلة «سوزي».

وشارك الفنان والمطرب الفلسطيني، صورتين للطفلة «سوزي»، حينما استطاعوا إنقاذها من تحت الأنقاض بعدما تعرض منزلها للقصف، وأخرى وقت إفاقتها داخل المستشفى وأثار الجروح على وجهها وجسدها.

وأرفق «عساف»، تعليقًا على الصور التي شاركها، راويًا قصة المأساة التي تعيشها، قائلًا:«هذه سوزي اشكنتنا، عمرها 6 سنين، القصف الحاقد هدم بيتها فوق راس عيلتها، سوزي بقيت تحت الأنقاض 10 ساعات».

وتابع المطرب الشاب المكلوم على ما حدث لشعبه: «ربنا كتبلها عمر وعاشت هي وأبوها، بس والدتها و اخوتها زين ودانا ويحيى ماتوا في القصف شهداء».

وأختتم الفنان محمد عساف، الحديث عن قصة الطفلة سوزي، بقوله: «اللي صار في سوزي وعائلتها جريمة حرب مكتملة الأركان، والسكوت على الجريمة مش لازم يكون خيار لأي انسان حر عنده ضمير».

الهجوم على أهل الشيخ جراح

ولا تزال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل فلسطين، وعلى أهل الشيخ جراح، إذ اعتدي على المعتصمين هناك وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، في وقت سابق.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت هجمات صاروخية نتج عنها استشهاد العديد من الأشخاص، كما جعلت ملايين الإسرائيليين يهرعون للاحتماء في مخابئ و«غرف آمنة» مع انطلاق صفارات الإنذار نهارا ومساء.