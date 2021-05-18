موضة الدريسات الصيفي 2021.. ظهر بها أبطال مسلسل الوتد (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موضة الدريسات الصيفي 2021، تريند تصدر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» خلال الساعات القليلة الماضية، عقب سخرية الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من موضة فساتين موسم الصيف 2021.

تكدست المحلات المعنية ببيع الملابس، والمتاجر، بل ومنصات البيع عبر الإنترنت، بالعديد من الفساتين الصيفية الخفيفة التي تلائم فصل الصيف ودرجة حرارته.

وتميزت الفساتين، بكونها طويلة، وأكمام كاملة، فضبًا عن كونها منفوشة قليلة، ومنقوشة بالورود مختلفة الأحجام، فضلًا عن ألوانها الصيفية بين الأصفر، والزيتي، والسماوي وغيرها.

موضة الدريسات الصيفي 2021

وعلى الفور، بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الهاشتاج، حيث شبه البعض تلك الموضة والموديلات، بالموديلات التي ظهرن بها بطلات المسلسل الصعيدي الشهير «الوتد» منذ سنوات طويلة.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: «الدريسات الصيفي اللي رجعت ستات البلد لأصلها تاني شابوه»، «الدريسات الصيفي أنا اساسا مشتريتش لبس الشتا هروح اشتري صيفي ليه حد قال اننا مليونيررات »، وأضافت إحدى المغردات: «الدريسات الصيفي في المحلات قرف قرف قرف»، وتابع الأخر:«الدريسات الصيفى اللى موجوده فى المحلات ميكس بين مسلسل الوتد على فيلم الزوجة التانيه وحاجة اخر امضى يا أبو العلا خالص».

وتابعت الأخيرة: «الدريسات الصيفي السنادي كلها حاجه في منتهي الحلوة دي قامت تعجن في الفجريه اوي»، ورد الأخير باستنكار: «ايوه دي الدريسات الصيفي موضة 2021 مالك مستغرب ليه»

موضة الدريسات الصيفي 2021

وجاءت موضة الدريسات الصيفي هذا الموسم، ما بين فساتين المحجبات الطويلة المنفوشة، والـ «ميني دريس» وهي الفساتين القصيرة لغير المحجبات.

وعلى رأسها الفساتين المنقوشة والمشجرة، التي تعتبر لا غنى عنها في ربيع وصيف 2021، فبعضها يأتي مزينا بورود صغيرة إما مطبوعة أو مطرزة، والبعض الآخر يأتي ببعض الرسوم والنقوش المتداخلة.